حفظ وحدت و توجه به مطالبات مردم باید در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری شامگاه چهارشنبه در جمع مردم زنجان در میدان انقلاب شهر زنجان تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، با اشاره به تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، آخرین وضعیت مذاکرات، شروط جمهوری اسلامی ایران، تأثیر انتخابات پیش‌روی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر روند جنگ و ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در داخل کشور را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه کشور در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد، اظهار کرد: شرایط کنونی می‌تواند به دستاوردهای بزرگ و تغییر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود، اما هرگونه خطا در تصمیم‌گیری نیز ممکن است هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین، هوشیاری، انسجام ملی و ایستادگی بر اصول باید در اولویت قرار گیرد.

شروط هفت‌گانه ایران برای مذاکرات

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند مذاکرات و تفاوت دیدگاه‌های ایران و آمریکا درباره چگونگی دستیابی به توافق، گفت: جمهوری اسلامی ایران مجموعه‌ای از شروط را برای پیشبرد مذاکرات مطرح کرده که توقف جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، رفع محاصره، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، رفع تحریم‌های نفتی و مدیریت ایران بر تنگه هرمز از جمله محورهای اصلی آن است.

طاهری افزود: رفع تحریم‌هایی که در دوره جنگ و پس از توافق‌های احتمالی علیه ایران اعمال شده‌اند و به رسمیت شناختن کریدور مورد توافق ایران و عمان نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه اختلافات طرفین تنها به محتوای پیشنهادها محدود نمی‌شود، تصریح کرد: درباره زمان‌بندی و ترتیب اجرای تعهدات نیز تفاوت‌های مهمی وجود دارد. برای نمونه، در پیشنهاد آمریکا بازگشایی تنگه هرمز پیش از اجرای برخی تعهدات طرف مقابل مطرح شده، در حالی که ایران بر تعیین تکلیف مطالبات خود و اجرای تعهدات طرف مقابل تأکید دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: طرف آمریکایی موضوعات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران را نیز وارد پیشنهادهای خود کرده است؛ در حالی که از دیدگاه ایران، ابتدا باید درباره مطالبات اصلی کشور تعیین تکلیف شود و موضوعات جدید نباید به ابزاری برای تحمیل خواسته‌های بیشتر تبدیل شوند.

طاهری با اشاره به چهار محور اصلی موضوع هسته‌ای شامل سطح بازرسی‌ها، سرنوشت مواد غنی‌شده، اصل غنی‌سازی و وضعیت سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای، اظهار کرد: طرف مقابل به دنبال افزایش سطح دسترسی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و تعیین تکلیف مواد غنی‌شده، از جمله مواد با غنای ۶۰ درصد، محدودسازی یا توقف غنی‌سازی و موضوع محل و نحوه فعالیت تأسیسات هسته‌ای نیز از دیگر محورهای مورد بحث محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره مسائل هسته‌ای باید با در نظر گرفتن منافع ملی، اقتدار کشور و ملاحظات راهبردی انجام شود و جمهوری اسلامی ایران نباید تحت فشارهای طرف مقابل از مواضع اصولی خود عقب‌نشینی کند.

رئیس فراکسیون ملت مبعوث در بخش دیگری از سخنان خود، تحولات سیاسی داخلی آمریکا و رژیم صهیونیستی را از عوامل تأثیرگذار بر محاسبات طرف مقابل در حوزه جنگ و مذاکرات دانست و گفت: رقابت‌های انتخاباتی، فشارهای داخلی و هزینه‌های اقتصادی و امنیتی جنگ می‌تواند بر تصمیم‌گیری درباره ادامه درگیری یا حرکت به سمت توافق اثرگذار باشد.

طاهری با اشاره به شرایط دونالد ترامپ اظهار کرد: هرگونه توافق با ایران باید از منظر دستاوردهای سیاسی و اقتصادی برای دولت آمریکا نیز بررسی شود. افزایش هزینه‌های جنگ و تأثیر آن بر بازار انرژی و زندگی مردم آمریکا، تصمیم‌گیری درباره ادامه جنگ یا دستیابی به توافق را پیچیده‌تر می‌کند.

وی افزود: حتی در صورت دستیابی به توافق، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی لزوماً به کاهش فوری هزینه‌های سوخت برای مصرف‌کنندگان آمریکایی منجر نمی‌شود و انتقال آثار تحولات بازار انرژی به اقتصاد داخلی این کشور به زمان نیاز دارد.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به وضعیت سیاسی رژیم صهیونیستی گفت: سیاست‌های بنیامین نتانیاهو بر تضعیف محور مقاومت و دستیابی به اهداف منطقه‌ای متمرکز بوده، اما پیامدهای جنگ، اختلافات داخلی و فشارهای بین‌المللی، شرایط سیاسی این رژیم را با چالش مواجه کرده است.

طاهری ادامه داد: منتقدان نتانیاهو معتقدند که حتی در صورت دستیابی به برخی دستاوردهای نظامی، هزینه‌های سیاسی و اعتباری سنگینی به این رژیم تحمیل شده و جایگاه آن در افکار عمومی جهان با مشکلاتی روبه‌رو شده است.

وی خاطرنشان کرد: نتایج انتخابات و تحولات سیاسی داخلی آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌تواند بر تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف جنگ تأثیر بگذارد؛ بااین‌حال، جمهوری اسلامی ایران باید با حفظ آمادگی و انسجام، تحولات میدانی و سیاسی را به‌دقت رصد کند.

«امنیت یا برای همه است یا برای هیچ‌کس»

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در معادلات امنیتی منطقه اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت و ثبات دیگران از ظرفیت‌های خود استفاده کند، اما هم‌زمان با تحریم، محاصره و تهدید مواجه باشد و از حقوق و منافع خود محروم بماند.

وی افزود: اصل اساسی این است که امنیت باید برای همه باشد و هرگونه اقدام در حوزه امنیت، اقتصاد و روابط منطقه‌ای باید با در نظر گرفتن حقوق و منافع متقابل صورت گیرد.

طاهری با اشاره به شرایط یمن و دیگر کشورهای منطقه گفت: نمی‌توان یک کشور را برای مدت طولانی تحت محاصره قرار داد و هم‌زمان انتظار داشت سایر کشورها بدون محدودیت از امکانات و ظرفیت‌های خود استفاده کنند.

رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث تصریح کرد: اگر محدودیت و تهدیدی علیه ایران اعمال شود، پیامدهای آن نیز باید در محاسبات طرف مقابل لحاظ شود؛ زیرا نمی‌توان انتظار داشت فشارهای واردشده بر ایران بدون هزینه برای طرف‌های مقابل ادامه یابد.

طاهری با تأکید بر لزوم هماهنگی میان سیاست‌های دفاعی و دیپلماسی کشور گفت: در شرایطی که راهبرد کشور بر تغییر محاسبات طرف مقابل استوار است، همه بخش‌ها باید در چارچوب سیاستی منسجم حرکت کنند.

وی افزود: نمی‌توان از یک‌سو در میدان برای افزایش هزینه‌های اقدامات طرف مقابل تلاش کرد و از سوی دیگر، بدون هماهنگی راهبردی، پیام‌هایی ارسال کرد که از نظر سیاسی و دیپلماتیک به کاهش اثرگذاری این اقدامات منجر شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اختلاف‌نظر درباره شیوه‌های اجرایی امری طبیعی است، خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، حفظ انسجام در اصول و اهداف کلان کشور است تا ظرفیت‌های سیاسی، دیپلماتیک و دفاعی در راستای منافع ملی به کار گرفته شوند.

وحدت ملی؛ سرمایه عبور از شرایط پیچیده

رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث، وحدت و انسجام ملی را از مهم‌ترین عوامل عبور از شرایط حساس کنونی دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب بود اختلاف‌نظرها و انتقادها به شکاف میان مردم و تضعیف همبستگی اجتماعی منجر نشود.

وی تأکید کرد: حفظ وحدت به معنای چشم‌پوشی از خطاها یا نادیده گرفتن ضرورت نقد و مطالبه‌گری نیست، بلکه باید میان نقد سازنده و اقداماتی که به دوقطبی‌سازی و تضعیف انسجام جامعه منجر می‌شوند، تفاوت قائل شد.

طاهری افزود: نحوه مواجهه با اشتباهات و اختلاف‌نظرها نیز به تدبیر و هوشمندی نیاز دارد و باید پیامدهای هر موضع‌گیری بر انسجام جامعه و توان کشور برای عبور از بحران ارزیابی شود.

وی با بیان اینکه دشمنان تلاش می‌کنند از اختلافات داخلی برای ایجاد شکاف میان مردم استفاده کنند، گفت: جریان‌ها و گروه‌های سیاسی باید مراقب باشند اختلافات، اصل همبستگی ملی را تحت‌تأثیر قرار ندهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است در برخی موضوعات اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، اما حفظ کشور، جمهوری اسلامی و منافع ملی باید در اولویت قرار گیرد و هیچ اختلافی نباید به ابزاری برای تضعیف این اصول تبدیل شود.

طاهری با اشاره به نقش مردم در حفظ ثبات کشور اظهار کرد: دستاوردهای کشور را نمی‌توان صرفاً به اقدامات مسئولان یا مجموعه‌های اجرایی و نظامی محدود کرد؛ زیرا حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف، نقشی تعیین‌کننده در عبور از بحران‌ها دارد.

وی افزود: حضور مردم در صحنه می‌تواند محاسبات دشمنان را تحت‌تأثیر قرار دهد و مانع از آن شود که فشارهای خارجی به اهداف موردنظر طراحان آن منجر شود.

این نماینده مجلس با اشاره به همبستگی مردم در شرایط دشوار گفت: اقشار مختلف جامعه، با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها، سلایق و گرایش‌های سیاسی، در دفاع از کشور و مقابله با تهدیدهای خارجی ظرفیت بزرگی از همبستگی را به نمایش گذاشته‌اند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود.

طاهری تصریح کرد: حضور مردم نباید به یک گروه، جریان یا طیف خاص محدود شود، بلکه همه اقشار جامعه با گرایش‌های مختلف باید در چارچوب منافع ملی و حفظ انسجام کشور دیده شوند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از رفتارهای شتاب‌زده خاطرنشان کرد: کشور در مقطعی قرار دارد که تصمیم‌ها و رفتارهای امروز می‌تواند بر آینده سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن تأثیر جدی بگذارد؛ بنابراین، صبر، هوشمندی و توجه به پیامدهای موضع‌گیری‌ها اهمیت فراوانی دارد.

اصلاح اقتصادی و مبارزه با فساد در اولویت باشد

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه عبور از شرایط امنیتی و سیاسی کنونی به معنای پایان مسئولیت‌ها نیست، گفت: کشور همچنان با مسائل مهمی در حوزه اقتصاد، مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد مواجه است که باید با جدیت دنبال شوند.

طاهری افزود: حفظ دستاوردهای کشور به برنامه‌ریزی دقیق، اصلاح سازوکارهای اقتصادی، مقابله با فساد و تلاش برای بهبود شرایط زندگی مردم نیاز دارد و نباید تمرکز بر تحولات امنیتی موجب به حاشیه رفتن این ضرورت‌ها شود.

وی با اشاره به اهمیت اعتماد متقابل میان مردم و مجموعه حاکمیت اظهار کرد: سرمایه اصلی کشور، همراهی مردم و اعتماد متقابل است و این سرمایه باید از طریق توجه به مطالبات عمومی، تلاش برای رفع مشکلات و پرهیز از رفتارهای تفرقه‌انگیز تقویت شود.

طاهری تأکید کرد: در شرایطی که کشور با تهدیدها و فشارهای پیچیده مواجه است، باید هم‌زمان بر حفظ آمادگی، ایستادگی بر منافع ملی، هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها، تقویت وحدت و اصلاح مشکلات داخلی تمرکز کرد تا کشور بتواند این مرحله را با دستاوردهای پایدار پشت سر بگذارد.