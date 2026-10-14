ادامه توهمات تکراری ترامپ درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که در یک تجمع انتخاباتی در ایالت آریزونا سخن می گفت، برای جلب نظر حاضران حرف های تکراری و خسته کننده اش را تکرار کرد و برای روحیه دادن به مردم کشورش مدعی شد: ایران دیگر ارتش و نیروی دریایی ندارد و تمام نیروهایش نابود شده‌اند.

ترامپ برای فرار از پشت پا زدنش به میز مذاکرات و خواسته های زیادش، سخنانش را تکرار کرد و مدعی شد: نمی‌دانیم اکنون با چه کسی [در ایران] طرف هستیم.»

وی همچنین در اظهاراتی سخیف مدعی شد: رهبران ایران کشته شده‌اند و دیگر مشخص نیست طرف مذاکره چه کسی است.

رئیس‌جمهور آمریکا برای چند دهمین بار در طول این ماه ها مدعی شد: اکنون هیچ‌کس نمی‌خواهد رئیس‌جمهور ایران شود.

ترامپ بدون اشاره به اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مدعی ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شد و ادعا کرد که باید برای تضمین عدم دستیابی تهران به چنین سلاحی اقدام شود.

وی برای مشروع بخشیدن به حمله به ایران مدعی شد:پیش از حمله آمریکا به مواضع ایران، این کشور تنها دو هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت.

رئیس جمهوری آمریکا درباره تنگه هرمز نیز ادعا کرد که آمریکا کنترل کامل این آبراه را در اختیار گرفته و اکنون حجم نفت بیشتری نسبت به گذشته از آن خارج می‌کند.

ترامپ برای فرار از سیاست های اشتباهش که هزینه آن را مردم کشورش برای پرداخت سوخت می پردازند، مدعی شد: قیمت بنزین به‌محض پایان جنگ با ایران کاهش خواهد یافت و حتی به سطحی پایین‌تر از پیش از آغاز عملیات نظامی خواهد رسید.

وی در بخش دیگری از ادعاهایش به تبلیغ برای خود پرداخت و با انتقاد از رؤسای جمهور پیشین آمریکا مدعی شد که آنها باید زودتر اقداماتی را که او اکنون علیه ایران انجام می‌دهد، در دستور کار قرار می‌دادند، اما همچنان منتظر ماندند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین برای توجیه سیاست های شکست خورده اقتصادی اش در قبال ایران که به بحران سوخت در کشورش منجر شده است، مدعی شد: هزینه‌ای که مردم آمریکا در این زمینه متحمل می‌شوند، بسیار ناچیز است و وی انتظار داشته قیمت انرژی بسیار بیشتر از این افزایش یابد.

ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود، با خشم از عدم همراهی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در جنگ علیه ایران، در عین حال مدعی شد که واشنگتن به کمک هیچ طرفی برای مقابله با ایران نیاز ندارد.

وی همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: این انتخابات ممکن است مهم‌ترین انتخاباتی باشد که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم.