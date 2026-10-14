شریف: پاکستان به حفاظت از امنیت عربستان متعهد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو پاکستان، دفتر شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان چهارشنبه در اسلام‌آباد با نعمان محمود، سپهبد بازنشسته پاکستانی و دبیرکل «پیمان دفاعی مکه»، دیدار کرد.

شریف در این دیدار، پیمان دفاعی مکه را «نقطه عطفی تاریخی» برای صلح، وحدت و ثبات در منطقه دانست و بر تعهد راسخ پاکستان به حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان سعودی در چارچوب این ائتلاف تأکید کرد.

نخست‌وزیر پاکستان افزود که کشورش دوشادوش عربستان ایستاده و از حقی که آن را برای دولت ریاض برای دفاع از خود مشروع دانسته، به‌طور کامل حمایت می‌کند.

در مقابل، محمود نیز راهبردهای مورد نظر برای تقویت همکاری‌ها در چارچوب این توافق را به نخست‌وزیر پاکستان ارائه کرد.

شریف به همراه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، ۷ آگوست (۱۶ مردادماه) گذشته توافق‌نامه «پیمان دفاع مشترک مکه» را امضا کردند.