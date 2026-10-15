عباس خلیفه‌لو، کارگردان نمایش «کوک ناکوک» از شهرستان اهر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در حاشیه هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی تبریزیم، با اشاره به ظرفیت تئاتر در بازتاب مسائل اجتماعی اظهار کرد: هنر می‌تواند علاوه بر سرگرم کردن مخاطبان، بخشی از واقعیت‌های زندگی مردم را به تصویر بکشد و زمینه توجه بیشتر جامعه به مشکلات و دغدغه‌هایی را فراهم کند که گاهی در زندگی روزمره کمتر دیده می‌شوند.

وی با تشریح موضوع نمایش «کوک ناکوک» افزود: این اثر با محوریت آسیب‌های اجتماعی، زندگی پدر و دختری را روایت می‌کند که برای گذران زندگی با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند. پدر برای تأمین معاش و هزینه‌های روزمره خانواده تلاش می‌کند و دختر نیز در میان دشواری‌های موجود، آرزوهایی دارد که می‌خواهد برای رسیدن به آن‌ها تلاش کند.

خلیفه‌لو ادامه داد: شخصیت دختر نمایش آرزو دارد به مدرسه برود، تحصیل خود را ادامه دهد و از شرایط دشواری که مشکلات معیشتی برای او ایجاد کرده است، فاصله بگیرد. تقابل میان محدودیت‌های زندگی و آرزوهای این کودک، بخش مهمی از روایت نمایش را شکل می‌دهد.

کارگردان «کوک ناکوک» با بیان اینکه این نمایش تلاش می‌کند مخاطب را با بخشی از واقعیت‌های اجتماعی آشنا کند، گفت: تئاتر این امکان را دارد که مسائل و آسیب‌های اجتماعی را از طریق داستان و شخصیت‌هایی ملموس به مردم نشان دهد. هنگامی که مخاطب با زندگی و دغدغه‌های شخصیت‌های یک نمایش ارتباط برقرار می‌کند، فرصت بیشتری برای درک شرایط و مشکلات آنان به وجود می‌آید.

وی تأکید کرد: پرداختن به موضوعاتی مانند مشکلات معیشتی خانواده‌ها، محدودیت‌های پیش روی کودکان و آرزوهایی که تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار می‌گیرند، می‌تواند بخشی از مسائل جامعه را در قالبی هنری بازتاب دهد و توجه مخاطبان را به این واقعیت‌ها جلب کند.

تئاتر خیابانی؛ فرصتی برای تقویت نشاط اجتماعی

خلیفه‌لو در ادامه با اشاره به شرایط دشوار اجتماعی و ضرورت توجه به روحیه مردم اظهار کرد: در شرایطی که مردم با نگرانی‌ها و فشارهای مختلف مواجه هستند، هنر می‌تواند در ایجاد فضای بانشاط و تقویت روحیه عمومی نقش داشته باشد. برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی تبریزیم نیز فرصتی برای حضور هنرمندان در میان مردم و فراهم کردن امکان ارتباط مستقیم آنان با آثار نمایشی است.

وی با اشاره به نقش سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز در برگزاری این رویداد افزود: تداوم فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شرایط دشوار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا جامعه در چنین موقعیت‌هایی نیز به امید، نشاط و فرصت‌هایی برای فاصله گرفتن از فشارهای روزمره نیازمند است.

این کارگردان تئاتر با بیان اینکه اجراهای خیابانی امکان دسترسی گروه‌های مختلف مردم به هنر را فراهم می‌کنند، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های این گونه نمایشی آن است که هنرمند در فضای عمومی و در میان مردم اجرا می‌کند و مخاطبان می‌توانند بدون نیاز به حضور در سالن‌های تخصصی تئاتر، با آثار نمایشی ارتباط برقرار کنند.

به گفته وی، این شیوه اجرا علاوه بر ایجاد فرصت برای معرفی آثار هنری، امکان برقراری ارتباط گسترده‌تر با مخاطبان را فراهم می‌کند و می‌تواند لحظاتی متفاوت از فضای معمول زندگی روزمره برای مردم به وجود آورد.

خلیفه‌لو خاطرنشان کرد: تئاتر خیابانی می‌تواند در کنار پرداختن به مسائل اجتماعی، فضای مناسبی برای نشاط و ارتباط فرهنگی در جامعه ایجاد کند. اهمیت این فعالیت‌ها در آن است که مردم در کنار مواجهه با موضوعات جدی و واقعی زندگی، فرصت تجربه یک فعالیت فرهنگی و هنری را نیز پیدا می‌کنند.

هنرمندان نباید در روزهای سخت از جامعه فاصله بگیرند

کارگردان نمایش «کوک ناکوک» با تأکید بر مسئولیت اجتماعی هنرمندان گفت: وظیفه ما این است که در روزهای سخت و آسان به فعالیت و تولید آثار هنری ادامه دهیم. هنرمند نباید از جامعه فاصله بگیرد، بلکه باید شرایط مردم را بشناسد، دغدغه‌های آنان را درک کند و متناسب با نیازهای جامعه به فعالیت خود ادامه دهد.

وی افزود: حضور هنرمندان در کنار مردم و تلاش برای تقویت نشاط اجتماعی، بخشی از مسئولیتی است که در قبال جامعه بر عهده داریم. هنر زمانی می‌تواند نقش مؤثرتری ایفا کند که در دسترس مردم باشد و موضوعات آن با زندگی و تجربه‌های واقعی مخاطبان ارتباط داشته باشد.

خلیفه‌لو با اشاره به ظرفیت نمایش‌های خیابانی برای حضور در فضاهای عمومی بیان کرد: اجرای آثار نمایشی در محیط‌های شهری باعث می‌شود گروه‌های بیشتری از مردم امکان تماشای تئاتر را داشته باشند. این ظرفیت می‌تواند به تداوم ارتباط جامعه با هنر کمک کند و زمینه حضور پررنگ‌تر فعالیت‌های فرهنگی در زندگی روزمره را فراهم آورد.

وی ادامه داد: در شرایط دشوار نباید ارتباط مردم با فعالیت‌های فرهنگی کمرنگ شود. هنرمندان می‌توانند با ادامه تولید و اجرای آثار خود، ضمن بازتاب مسائل جامعه، فضایی برای امید، نشاط و تعامل اجتماعی ایجاد کنند.

این هنرمند با تأکید بر اینکه مسئولیت هنرمند تنها به تولید اثر محدود نمی‌شود، اظهار کرد: شناخت جامعه و توجه به شرایط مردم باید در انتخاب موضوع و شیوه ارائه آثار نیز مورد توجه قرار گیرد. هرچه آثار هنری ارتباط نزدیک‌تری با زندگی و دغدغه‌های مخاطبان داشته باشند، امکان برقراری ارتباط مؤثرتر با آنان افزایش می‌یابد.

حمایت از گروه‌های نمایشی؛ ضرورتی برای تداوم اجراها

خلیفه‌لو در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت مسئولان از هنرمندان و گروه‌های نمایشی تأکید کرد و گفت: حمایت از گروه‌های تئاتری می‌تواند زمینه تولید آثار بیشتر و فراهم شدن فرصت‌های گسترده‌تر برای اجرای نمایش‌های خیابانی را فراهم کند.

وی افزود: هر اندازه حمایت از هنرمندان افزایش یابد، گروه‌های نمایشی فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی، تولید و اجرای آثار خود خواهند داشت. تداوم این حمایت‌ها می‌تواند به حضور بیشتر تئاتر در فضاهای عمومی و دسترسی گروه‌های مختلف مردم به فعالیت‌های هنری کمک کند.

این کارگردان تئاتر با اشاره به ظرفیت جشنواره‌های سراسری برای معرفی آثار و تعامل میان هنرمندان اظهار کرد: رویدادهایی مانند جشنواره تئاتر خیابانی تبریزیم فرصتی برای ارائه آثار گروه‌های مختلف، آشنایی با تجربه‌های دیگر هنرمندان و گسترش ارتباط میان فعالان این حوزه فراهم می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تداوم چنین رویدادهایی در کنار حمایت از گروه‌های نمایشی می‌تواند به استمرار فعالیت‌های هنری کمک کند و زمینه حضور مؤثرتر تئاتر در زندگی اجتماعی مردم را فراهم آورد.