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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۰

رئیس مجلس یمن:

بیانیه شورای امنیت درباره دریای سرخ جانبدارانه و ناامیدکننده بود

بیانیه شورای امنیت درباره دریای سرخ جانبدارانه و ناامیدکننده بود

رئیس مجلس نمایندگان یمن در پیامی به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بیانیه شورای امنیت صادرشده را جانبدارانه و به نفع عربستان سعودی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، یحیی الراعی، رئیس مجلس نمایندگان یمن در پیامی به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن ابراز نارضایتی و محکومیت شدید بیانیه شورای امنیت که ۹ اکتبر(۱۷ مهرماه) جاری صادر شد، این بیانیه را ناامیدکننده و جانبدارانه به نفع حکومت سعودی دانست.

وی همچنین اعلام کرد که مطالب مطرح‌شده در گزارش توجیهی فرستاده سازمان ملل متحد درباره وجود تهدید در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب صحت ندارد.

رئیس مجلس نمایندگان یمن تأکید کرد که تردد دریایی برای تمامی کشتی‌ها، به‌استثنای کشتی‌های مرتبط با عربستان و در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره»، به‌صورت عادی و ایمن ادامه دارد.

الراعی در پایان، سازمان ملل متحد و شورای امنیت را مسئول کنار گذاشتن نقش انسانی و اخلاقی خود در طول ۱۲ سال جنگ و محاصره یمن از سوی عربستان سعودی دانست.

کد مطلب 6978479

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      1 0
      پاسخ
      در شورای امنیت باید ایران حضور داشته باشد.تا ان روز شورای امنیت تعطیل شود.

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