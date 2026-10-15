بیانیه شورای امنیت درباره دریای سرخ جانبدارانه و ناامیدکننده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، یحیی الراعی، رئیس مجلس نمایندگان یمن در پیامی به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن ابراز نارضایتی و محکومیت شدید بیانیه شورای امنیت که ۹ اکتبر(۱۷ مهرماه) جاری صادر شد، این بیانیه را ناامیدکننده و جانبدارانه به نفع حکومت سعودی دانست.

وی همچنین اعلام کرد که مطالب مطرح‌شده در گزارش توجیهی فرستاده سازمان ملل متحد درباره وجود تهدید در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب صحت ندارد.

رئیس مجلس نمایندگان یمن تأکید کرد که تردد دریایی برای تمامی کشتی‌ها، به‌استثنای کشتی‌های مرتبط با عربستان و در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره»، به‌صورت عادی و ایمن ادامه دارد.

الراعی در پایان، سازمان ملل متحد و شورای امنیت را مسئول کنار گذاشتن نقش انسانی و اخلاقی خود در طول ۱۲ سال جنگ و محاصره یمن از سوی عربستان سعودی دانست.