به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه چهارشنبه در مراسم بیستمین سالگرد تأسیس انجمن خبرنگاران سمنان که به میزبانی شهمیرزاد برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور مردم ایران اسلامی در نزدیک به ۲۳۰ شب حضور در میدان صلابت و اقتدار، اظهار کرد: خبرنگاران استان سمنان در پوشش این شب‌های اقتدار سنگ تمام گذاشتند.

وی با بیان اینکه خبرنگار می‌تواند چشم و گوش جامعه باشد، افزود: باید توجه داشت که همه اعمال و رفتار ما از سوی ناظری آگاه، یعنی خداوند متعال، رصد می‌شود؛ ازاین‌رو خبرنگار موفق کسی است که اخبار سالم و صادقانه را به جامعه منتقل کند و همواره رعایت حق‌الله و حق‌الناس را مدنظر داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر ضرورت توجه خبرنگاران به امیدآفرینی و روشنگری در کنار صداقت خبری، تصریح کرد: خبر باید در کنار صداقت، امیدبخش و روشنی‌بخش باشد و مصالح امت، نظام اسلامی و کشور جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد توجه قرار دهد.

مطیعی با اشاره به حضور مردم ایران اسلامی در صحنه‌های مختلف طی ماه‌های اخیر، گفت: همه ما افتخار می‌کنیم که در نظام جمهوری اسلامی ایران و در کنار مردم همیشه در صحنه زندگی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی در ماه‌های اخیر افتخاراتی آفریدند و خبرنگاران نیز زبان گویای این مردم بوده و هستند، افزود: از این منظر، رسالت خبرنگاران بسیار مهم و عظیم است.

امام جمعه سمنان با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس مطالبات عمومی، خاطرنشان کرد: خبرنگاران علاوه بر بازتاب رویدادها و اقدامات مردم، مشکلات و مسائل جامعه را نیز منعکس می‌کنند تا مسئولان برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

مطیعی ادامه داد: خبرنگاران استان سمنان تلاش کرده‌اند ابعاد حضور و اقدامات بزرگ مردم استان را در سطح کشور و جهان بازتاب دهند.

وی همچنین با گرامیداشت بیستمین سالگرد تأسیس انجمن خبرنگاران سمنان، استمرار فعالیت این مجموعه را نشانه‌ای از مجاهدت‌های خبرنگاران استان دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر ضرورت توجه خبرنگاران به مصالح نظام و عموم مردم، اظهار کرد: در برخی موارد شاهد هستیم که بعضی رسانه‌ها موضوعات حزبی و سیاسی را در اولویت قرار می‌دهند و حتی قالب‌های خبری را متناسب با این رویکرد تغییر می‌دهند؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود خبرنگاران بیش از پیش بر تولید و انتشار محتواهای امیدبخش و وحدت‌آفرین تمرکز کنند.

گفتنی است در این مراسم، از دست‌اندرکاران انجمن خبرنگاران سمنان قدردانی شد.