به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی قدس شامگاه چهارشنبه در مراسم بیستمین سالگرد تأسیس انجمن خبرنگاران سمنان که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و به میزبانی شهمیرزاد برگزار شد، یاد و خاطره خبرنگاران شهید از دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تا جنگ‌های اخیر را گرامی داشت و از آنان به‌عنوان افتخارآفرینان عرصه رسانه یاد کرد.

وی با اشاره به ورود انجمن خبرنگاران سمنان به بیستمین سال فعالیت خود، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، خبرنگاران پیشکسوت و نسل جدید فعالان رسانه‌ای در کنار یکدیگر در این انجمن حضور داشته‌اند و انجمن خبرنگاران استان سمنان در طول دو دهه فعالیت خود همواره رشد و بالندگی را تجربه کرده است.

رئیس انجمن خبرنگاران استان سمنان با تأکید بر نقش همراهی اصحاب رسانه و حمایت مسئولان در تداوم فعالیت این مجموعه، افزود: انجمن خبرنگاران در طول این دو دهه، به لطف همراهی خبرنگاران و کمک و یاری مسئولان، هر سال توفیقات بیشتری کسب کرده و تلاش داشته است تعهدات خود را در قبال جامعه خبری استان ادا کند.

قدس با اشاره به اعتماد اعضای انجمن به این مجموعه و همراهی آنان با بنیان‌گذاران آن، گفت: اعضای انجمن خبرنگاران، رسانه‌نگارانی هستند که با اعتماد و حمایت خود به پایه‌گذاران این مجموعه کمک کردند تا نهالی نوپا به درختی تنومند با اعضای متعدد تبدیل شود.

وی با بیان اینکه انجمن خبرنگاران استان سمنان امروز جایگاه قابل‌توجهی در میان تشکل‌های رسانه‌ای کشور دارد، افزود: حمایت از اصحاب رسانه در ماه‌های اخیر با همراهی جمعی از مسئولان و بخش خصوصی امکان‌پذیر شده است.

رئیس انجمن خبرنگاران استان سمنان ابراز امیدواری کرد که این روند در آینده نیز تداوم یابد و زمینه برگزاری رویدادهای فرهنگی، آموزشی و رفاهی برای اصحاب رسانه استان بیش از گذشته فراهم شود.

گفتنی است در این مراسم، از جمعی از پیشکسوتان عرصه رسانه و فعالان انجمن خبرنگاران استان سمنان قدردانی شد.