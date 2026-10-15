قصه عشقی که به مرگ منجر شد؛ قاتل تمام مدت جلوی چشم بود!

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش شنیدنی «قتل یک سمسار» اثری پرکشش در ژانر معمایی و جنایی است که به قلم ویدا دانشمند نوشته شده و با کارگردانی محمد پورحسن برای علاقه‌مندان به داستان‌های پلیسی و کارآگاهی تنظیم شده است. داستان‌های جنایی در بستر رادیو، به واسطه تکیه بر فضاسازی صوتی، ضرب‌آهنگ تند و دیالوگ‌های پرتعلیق، همواره جایگاهی ویژه در میان مخاطبان دارند و این اثر نیز با بهره‌گیری از همین عناصر، شنونده را از همان دقایق ابتدایی درگیر یک پرونده پیچیده می‌کند.

این نمایش با دستمایه قرار دادن مرگ ناگهانی اصغر سرابی پیرمرد سمسار، خیلی زود پرده از یک راز تاریک برمی‌دارد و پای کارآگاهان دایره جنایی را به پرونده باز می‌کند. حضور شخصیت‌های متنوع، از افراد نگران خانواده گرفته تا تیم تحقیقات پلیس، پازل‌های این داستان را قدم به قدم در ذهن مخاطب شکل می‌دهند تا برای کشف راز مرگ و یافتن حقیقت، با کارآگاه داستان همراه شود.

در نمایش شنیدنی «قتل یک سمسار»، هنرمندانی چون فریبا متخصص، میرطاهر مظلومی، بهادر ابراهیمی، محمد یگانه، مجتبی طباطبایی، نازنین مهیمنی، امین بختیاری، فریبا طاهری و رضا عمرانی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

در واپسین قسمت از این نمایش شنیدنی می‌شنویم:

ایرج و فرهاد در یک نزاع خیابانی آسیب دیده و به بیمارستان رفته‌اند. ایرج شدیدا باور دارد که قاتل پدرش، منصور است؛ همان کسی است که اصغرخان از او نزول گرفته بود.

پزشکی قانونی احتمال می‌دهد که شیرین خودکشی کرده است. دارویی که شیرین با آن خودکشی کرده است، ظاهرا همان دارویی است که اصغرخان سرابی به‌وسیله آن به قتل رسیده است!

ابراهیم از جوانی دلبستگی شدیدی به شیرین داشته است و حالا که شیرین مرده است، ادعایش مبنی بر قتل اصغرخان را پس می‌گیرد. شیرین از ابراهیم خواسته بود تا ثروتی را جمع کنند و باهم فرار کنند. ابراهیم می‌گوید که شیرین با او تماس گرفته و به او گفته که اصغرخان را کشته است.

این چنین ماجرای «قتل یک سمسار» به پایان می‌رسد.

باهم آخربن قسمت از این نمایش شنیدنی را با مدت زمان ۲۵ دقیقه و ۵۵ ثانیه می‌شنویم.