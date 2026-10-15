ماهرو شایق در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری رویداد ملی مانُوین که در اصفهان در حال برگزاری است، اظهار کرد: ۲ حوزه صنایع خلاق و محیط‌زیست کاملاً به‌هم مرتبط‌ هستند و برای معرفی فناوری‌های دوستدار محیط‌زیست به جامعه باید از ظرفیت صنایع خلاق بهره گرفت؛ این مجموعه‌ها می‌توانند به بازارسازی محصولات سبز کمک کنند.

وی با اشاره به برپایی غرفه مشترک معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان حفاظت محیط‌زیست در رویداد مانُوین، افزود: در غرفه ما، نمونه‌ای مانند دستگاه کمپوستر وجود دارد که محصول خود را با انیمیشن و کتاب به مخاطب معرفی می‌کند و این شیوه از توضیح تک‌به‌تک موضوعات مؤثرتر است.

ناآگاهی ریشه تخریب‌های محیط‌زیستی‌ است

معاون ستاد آب، اقلیم و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: آگاهی‌بخشی درباره گونه‌های در معرض خطر از طریق انیمیشن، پویانمایی و مستند می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری سنگین دولتی، فرهنگ دوستدار محیط‌زیست را تقویت کند زیرا بسیاری از تخریب‌ها ناشی از ناآگاهی است در حالی که طبع انسان به محیط‌زیست علاقه‌مند است.

شایق با اشاره به اینکه استفاده از روش‌های نوین آموزشی، هوش مصنوعی و مستندسازی در دنیا رایج است، ادامه داد: شرکت‌هایی که با حمایت‌های اولیه شکل گرفتند، محصولات خود را در این غرفه معرفی می‌کنند.

وی ابراز کرد: امید است شمار این شرکت‌های خلاق افزایش یابد و همکاری سازمان محیط‌زیست و معاونت علمی اقتصاد تازه‌ای در این بخش شکل دهد.

انعقاد تفاهم‌نامه مشترک برای حمایت از صنایع خلاق

معاون ستاد آب، اقلیم و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در پاسخ به وجود برنامه مشخص برای اتصال شرکت‌ها به نیازهای سازمان محیط‌زیست گفت: تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت علمی و سازمان حفاظت محیط‌زیست منعقد شده که بخشی از مفاد آن در همین راستاست.

شایق اضافه کرد: در جلسات مشترک، اولویت‌هایی مانند گردوغبار و مدیریت پسماند مشخص می‌شود و سپس از ابزارهای حمایتی معاونت علمی برای معرفی به سازمان و کوتاه‌کردن مسیر ایده تا اجرا استفاده می‌شود.

رفع چالش‌های محیط‌زیست با کمک فناوری

وی درباره حمایت از تجاری‌سازی ایده‌های سبز در این رویداد خاطرنشان کرد: اختصاص غرفه برای معرفی، یکی از حمایت‌هاست؛ علاوه بر این، دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان محیط‌زیست می‌تواند شرکت‌های بزرگی را که می‌خواهند مسئولیت اجتماعی خود را در مسیر حفظ محیط‌زیست خرج کنند، به سمت فناوری‌های نو و شرکت‌های دانش‌بنیان هدایت کند.

معاون ستاد آب، اقلیم و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری تاکید کرد: این مثلث معاونت علمی، سازمان محیط‌زیست و شرکت‌های خلاق می‌تواند چالش‌ها را با فناوری حل کند.

شایق با بیان اینکه ۱۴ شرکت خلاق با تنوع بالا در غرفه مشترک معاونت علمی و سازمان محیط‌زیست رویداد ملی مانُوین حضور دارند، خاطرنشان کرد: این غرفه‌ها شامل تولید انیمیشن و مستند تا محصولات فناورانه است و همه یک هدف یعنی حفاظت از محیط‌زیست و تولید محصولات دوستدار طبیعت را دنبال می‌کنند.

وی تصرح کرد: موضوعات اصلی همکاری نیز شامل تنوع زیستی، مدیریت گردوغبار و تغییرات اقلیمی بوده و امید است این آغاز، به اتفاق بزرگ‌تری در توسعه فناوری و رفع چالش‌های محیط‌زیستی در همه حوزه‌ها منجر شود.

گفتنی است، رویداد ملی صنایع خلاق مانُوین، روز سه‌شنبه (۲۱ مهر ۱۴۰۵) با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از مسئولانی کشوری و استانی در محل نمایشگاه بین المللی استان اصفهان افتتاح شد.

این رویداد از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در اصفهان برگزار می شود.