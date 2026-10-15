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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۰

کوبا: آمریکا با باج‌خواهی به‌دنبال تغییر آرا علیه تحریم‌های هاوانا است

کوبا: آمریکا با باج‌خواهی به‌دنبال تغییر آرا علیه تحریم‌های هاوانا است

وزیر امور خارجه کوبا اعلام کرد: آمریکا با باج‌خواهی به‌دنبال تغییر آرا علیه تحریم‌های هاوانا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، کوبا، آمریکا را به دلیل اعمال فشار بر کشورها جهت مخالفت با قطعنامه‌ ای در خصوص لغو تحریم‌ های تجاری علیه هاوانا که قرار است اواخر ماه اکتبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود، محکوم کرد.

برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا «نسبت به یک شکست دیگر در سازمان ملل نگران و مضطرب است» و در حال «اعمال فشار و باج‌خواهی از سران کشورها و دولت‌ های مختلف» است تا آن‌ ها را به تغییر رأی‌ شان وادارد.

رودریگز افزود: او با دروغ‌ های مکرر و اقدامات جدیدش، تلاش می‌کند تا بر مجازات دسته‌جمعی که بر مردم کوبا تحمیل کرده است، سرپوش بگذارد.

به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، روبیو روز سه‌شنبه گفتگویی تلفنی با نایب بوکله، رئیس‌جمهور السالوادور، داشت و از او خواست تا در راستای «پیشبرد اولویت‌های مشترک در سازمان ملل متحد»، با ایالات متحده و شرکای هم‌سو با آن همراه شود.

کد مطلب 6978504

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