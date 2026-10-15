هوای اصفهان برای سومین روز پیاپی ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۲ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح پنجشنبه بیست و سوم مهرماه با میانگین ۱۰۵ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۹۹، احمدآباد ۹۰، استانداری ۸۳، پارک زمزم ۸۵، دانشگاه صنعتی ۹۷، علوم پزشکی و شهرک منتظری ۸۲، رودکی ۸۶، سپاهان‌شهر ۱۰۰ و خیابان‌های فرشادی و فیض ۹۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه میدان انقلاب با عدد ۱۴۷، جی و ملک شهر ۱۱۰، خیابان‌های کاوه، پروین اعتصامی و زینبیه ۱۰۳، رهنان ۱۲۳، میرزا طاهر ۱۱۲ و ولدان ۱۴۲ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و بزرگراه خرازی و محور شرق قهاب به ترتیب با عدد ۱۵۱ و ۱۸۳ AQI ناسالم برای عموم افراد را نشان می‌دهد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.