به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ‎ای از تداوم حملات به تأسیسات زیرساختی و کشتی‌ های مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین خبر داد.

دربیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: شب گذشته ۲ کشتی باری حامل تدارکات نظامی در مسیر بندر اودسا و همچنین زیرساخت‌ های مورد استفاده نیروهای اوکراین در بندر ایزمایل واقع در منطقه اودسا هدف قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه در ادامه افزود که عملیات نظامی ویژه در تمامی محورها ادامه خواهد یافت.