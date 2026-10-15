خبرگزاری مهر - گروه استان ها: ایلام در دامنه‌های زاگرس و در منطقه‌ای نیمه‌خشک قرار گرفته و بارش‌های آن به‌ویژه در فصل پاییز و زمستان، نقشی حیاتی در تأمین منابع آبی و رونق کشاورزی این منطقه ایفا می‌کند؛ با این حال، همین بارش‌ها در برخی سال‌ها از حد نرمال فراتر می‌رود و می‌تواند به عاملی تهدیدکننده برای شهرها و روستاهای استان تبدیل شود.

امسال نیز بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته درباره پدیده ال‌نینو، انتظار می‌رود استان ایلام شاهد بارش‌هایی فراتر از نرمال باشد؛ پدیده‌ای که هم می‌تواند نویدبخش جبران کمبود منابع آبی باشد و هم زنگ خطری برای وقوع سیلاب‌های احتمالی محسوب شود.

در همین راستا، لایروبی مسیل‌ها و جداول، پاکسازی نقاط حادثه‌خیز و آماده‌سازی تجهیزات امدادی، در سال‌های اخیر به یکی از اولویت‌های اصلی استان تبدیل شده تا خسارات احتمالی ناشی از بارش‌ها به حداقل برسد و امنیت شهروندان حفظ شود.

تجربه سیلاب‌های سال‌های گذشته در استان ایلام نشان داده غفلت از اقدامات پیشگیرانه می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بار آورد؛ به همین دلیل، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و آمادگی کامل آنان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این میان، نقش مردم در کاهش خطرات جوی انکارناپذیر است و همراهی آنان با هشدارهای مسئولان می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کند؛ بر همین اساس، از شهروندان خواسته شده با رعایت نکات ایمنی، پرهیز از تردد در مسیل‌ها و اطلاع‌رسانی به‌موقع، زمینه مدیریت بهتر شرایط پیش‌رو را فراهم کنند.

بی‌تردید، آمادگی به‌موقع دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در کنار همراهی مردم، می‌تواند خسارات ناشی از بارش‌های فراتر از نرمال را به حداقل برساند و زمینه گذر ایمن از فصل سرد سال را فراهم کند.

بارش‌های فراتر از نرمال در راه ایلام

کارشناس هواشناسی ایلام، با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته درباره پدیده ال‌نینو اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، انتظار می‌رود استان ایلام در فصل پاییز و زمستان شاهد بارش‌هایی فراتر از نرمال باشد.

احسان احمدی نژاد افزود: این پدیده می‌تواند هم نویدبخش جبران کمبود منابع آبی باشد و هم زنگ خطری برای وقوع سیلاب‌های احتمالی محسوب شود؛ چراکه افزایش بارش‌ها در مناطق کوهپایه‌ای می‌تواند به شکل‌گیری روان‌آب‌های شدید و طغیان مسیل‌ها منجر شود.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به لزوم آمادگی دستگاه‌ها تصریح کرد: لایروبی مسیل‌ها و جداول، پاکسازی نقاط حادثه‌خیز و آماده‌سازی تجهیزات امدادی، از جمله اقداماتی است که باید پیش از آغاز بارش‌های سنگین انجام شود تا خسارات احتمالی به حداقل برسد.

احمدی‌نژاد با اشاره به تجربه سیلاب‌های سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: غفلت از اقدامات پیشگیرانه در گذشته خسارات جبران‌ناپذیری به بار آورده و به همین دلیل، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و آمادگی کامل آنان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی افزود: انتشار به‌موقع هشدارها و توصیه‌های ایمنی می‌تواند به افزایش آگاهی مردم و کاهش خطرات جوی کمک کند و در همین راستا، هشدارهای هواشناسی به‌طور مستمر منتشر می‌شود.

این کارشناس هواشناسی در پایان تأکید کرد: از شهروندان نیز می‌خواهیم با رعایت نکات ایمنی، پرهیز از تردد در مسیل‌ها و اطلاع‌رسانی به‌موقع، زمینه مدیریت بهتر شرایط پیش‌رو را فراهم کنند تا با همکاری متقابل، فصل سرد سال را بدون حادثه پشت سر بگذاریم.

لزوم آمادگی شهرداری ایلام برای بارش‌های پیش‌رو

سرپرست شهرداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در استان اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی درباره احتمال وقوع بارش‌های سنگین در فصل پاییز و زمستان، شهرداری ایلام از ماه‌ها قبل اقدامات پیشگیرانه خود را آغاز کرده است.

علی نورایی نژاد افزود: لایروبی مسیل‌ها و جداول سطح شهر، پاکسازی نقاط حادثه‌خیز و آماده‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات امدادی، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته تا در صورت وقوع بارش‌های شدید، خسارات احتمالی به حداقل برسد.

این مسئول با اشاره به تجربه سیلاب‌های سال‌های گذشته تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد آب‌گرفتگی معابر و تخریب برخی دیواره‌های سیل‌بند در سطح شهر بوده‌ایم و همین تجربه نشان می‌دهد که باید اقدامات پیشگیرانه با جدیت و پیش از آغاز بارش‌ها انجام شود.

نورانی‌نژاد با اشاره به شناسایی نقاط حادثه‌خیز خاطرنشان کرد: نقاطی که در گذشته دچار آب‌گرفتگی شده‌اند، شناسایی شده‌اند و برای هر یک، نیرو و تجهیزات لازم پیش‌بینی شده تا در زمان بارندگی در محل حاضر باشند و مشکل را برطرف کنند.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌ها افزود: شهرداری به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات را حل کند و همکاری میان آبفا، برق، هلال احمر و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، نقش مهمی در مدیریت شرایط بحرانی دارد و در همین راستا، جلسات هماهنگی به‌طور مستمر برگزار می‌شود.

نورانی‌نژاد با اشاره به مشکل فاضلاب در برخی نقاط شهر اظهار کرد: در چند نقطه از سطح شهر، لوله‌های فاضلاب گنجایش لازم را ندارند و در زمان بارندگی، فاضلاب در خیابان‌ها رها می‌شود که با همکاری آبفا، پیگیری برای رفع این مشکل در دستور کار قرار گرفته است.

این مسئول در پایان با تأکید بر آمادگی کامل شهرداری برای مقابله با شرایط پیش‌رو گفت: از شهروندان می‌خواهیم در زمان بارش‌های شدید، از تردد در مسیرهای سیل‌بند خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه آب‌گرفتگی، از طریق سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۳۷ موضوع را اطلاع دهند تا نیروهای شهرداری در سریع‌ترین زمان به محل اعزام شوند و مشکلی برای شهروندان پیش نیاید.

آمادگی آب منطقه‌ای ایلام برای مدیریت سیلاب‌های احتمالی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط توپوگرافی کوهستانی استان و پیش‌بینی احتمال بارش‌های شدید ناشی از پدیده ال‌نینو، اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بحران سیلاب تشدید شده است.

صادق علیمردانی افزود: ساختار کوهستانی و شیب‌های تند استان ایلام موجب شکل‌گیری سریع روان‌آب‌ها در زمان بارش‌های تند می‌شود و همین ویژگی، ضریب حساسیت وقوع سیلاب‌های ناگهانی را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام تصریح کرد: این شرکت با هدف کاهش مخاطرات سیلاب، مجموعه اقداماتی از جمله لایروبی و پاکسازی بستر رودخانه‌ها و مسیل‌های اولویت‌دار، به‌ویژه رودخانه‌های فصلی محدوده شهرها را در دستور کار جدی قرار داده است.

علیمرادی خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط، اقدامات مربوط به مسیل‌ها و آبراهه‌های داخل محدوده شهر ایلام با هماهنگی شهرداری انجام می‌شود و مسئولیت پاکسازی مسیل‌ها و آبراهه‌های خارج از محدوده شهری بر عهده این شرکت است.

وی با اشاره به پایش مستمر منابع آبی افزود: بازدیدهای روزانه از وضعیت مخازن سدهای استان، میزان ذخیره آب و شرایط ورودی و خروجی آن‌ها به‌صورت مداوم انجام می‌شود تا در صورت تغییر شرایط جوی، تصمیمات مدیریتی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ و اجرایی شود.

علیمرادی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل این شرکت گفت: جلسات کمیته مدیریت بحران به‌صورت مستمر تداوم خواهد داشت و از شهروندان می‌خواهیم ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، از نزدیک شدن و توقف در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌ها، به‌ویژه هنگام بارندگی‌های شدید، خودداری کنند.

مدیریت بحران ایلام در آماده‌باش کامل

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن فصل بارش‌های پاییزی و زمستانی گفت: ستاد مدیریت بحران استان با فعال‌سازی همه ظرفیت‌ها، آماده مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو است و هماهنگی لازم میان دستگاه‌های عضو برقرار شده است.

علی محمد پاکدل نژاد با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که شناسایی زودهنگام نقاط حساس و رفع موانع موجود، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات دارد و به همین دلیل، این موضوع در اولویت برنامه‌های ستاد قرار گرفته است.

پاکدل‌نژاد با اشاره به تنوع مخاطرات طبیعی در استان تصریح کرد: ایلام به دلیل موقعیت جغرافیایی خود با طیف گسترده‌ای از مخاطرات از جمله سیل، زلزله، خشکسالی و گردوغبار روبه‌روست و برای هر یک، برنامه‌های تخصصی تدوین شده است.

مدیرکل مدیریت بحران ایلام خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی آمادگی، تقویت همکاری میان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان است تا در صورت وقوع حادثه، امدادرسانی با سرعت و دقت انجام شود.

وی با اشاره به نقش مردم در مدیریت بحران افزود: آگاهی و آمادگی شهروندان، مکمل تلاش دستگاه‌هاست و افرادی که هشدارها را جدی می‌گیرند، می‌توانند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کنند.

پاکدل‌نژاد در پایان تأکید کرد: از شهروندان می‌خواهیم در روزهای بارانی از تردد غیرضروری در مسیرهای پرخطر خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه خطر، موضوع را به‌موقع به مراجع مربوطه اطلاع دهند تا با همکاری متقابل، فصل سرد سال را بدون حادثه پشت سر بگذاریم.

با توجه به پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال و تجربه سیلاب‌های سال‌های گذشته، آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی در کنار همراهی مردم، می‌تواند خسارات ناشی از شرایط جوی پیش‌رو را به حداقل برساند و زمینه گذر ایمن از فصل سرد سال را فراهم کند.