به گزارش خبرنگار مهر، اله‌نظر شه‌بخش صبح پنجشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: این مسابقات با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارالقرآن خانه کارگر برگزار می‌شود و بستری برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در جامعه کار و تولید و شناسایی استعدادهای قرآنی کارگران و خانواده‌های آنان است.

وی افزود: این دوره از مسابقات در ۲ بخش تخصصی و عمومی برگزار می‌شود که قرائت تحقیق، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ و ۱۰ جزء و مفاهیم قرآن از رشته‌های بخش تخصصی و حفظ سوره‌های چهارقل و مفاهیم سوره فجر از رشته‌های بخش عمومی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان‌ و بلوچستان با اشاره به اهمیت مشارکت جامعه کارگری در فعالیت‌های فرهنگی بیان کرد: آموزه‌های قرآن کریم می‌تواند در تقویت اخلاق فردی و اجتماعی و گسترش فرهنگ مسئولیت‌پذیری در محیط کار و خانواده نقش مؤثری داشته باشد؛ از این رو حضور کارگران و خانواده‌های آنان در این رقابت‌ها اهمیت دارد.

شه‌بخش گفت: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ به نشانی اینترنتی https://roshd۱۶.ir/quran۱۴۰۵ مراجعه کنند.