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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۳

سکونت ۱۹ میلیون نفر در محلات کم‌برخوردار؛ ۱۳ هزار روستا محروم هستند

سکونت ۱۹ میلیون نفر در محلات کم‌برخوردار؛ ۱۳ هزار روستا محروم هستند

ساری- دبیر محلات کم‌برخوردار وزارت کشور از سکونت ۱۹.۷ میلیون نفر در کشور در محلات کم‌برخوردار کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی صبح پنجشنبه در نشست استانداری مازندران با تشریح برنامه‌های ملی توانمندسازی مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: ساماندهی این محلات در هفت محور اصلی شامل مسکن، اشتغال، غذا، پوشاک، سلامت، آموزش و حوزه‌های تفریحی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به شناسایی ۲ هزار و ۲۰ محله کم‌برخوردار در کشور افزود: جمعیت ساکن در این محلات به حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد و یکی از رویکردهای اصلی در ساماندهی آنها، فراهم کردن زمینه حضور مستقیم مردم در شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات محلی است.

آقامحمدی با بیان اینکه ساختار «شهردار کوچه» برای تقویت مشارکت مردمی و تسهیل ارتباط ساکنان با دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته است، گفت: در حال حاضر ۴۷ هزار نفر در قالب شهردار کوچه در این برنامه فعالیت می‌کنند و پیگیری مسائل محلات را بر عهده دارند.

۵۵ محله کم‌برخوردار مازندران در برنامه ساماندهی

دبیر محلات کم‌برخوردار وزارت کشور با اشاره به اجرای این طرح در مازندران بیان کرد: ۵۵ محله در این استان در چارچوب برنامه ساماندهی محلات کم‌برخوردار قرار گرفته‌اند که از میان آنها پنج محله به‌عنوان محلات شاخص معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: چهار مورد از این محلات با محوریت خانه‌های بهزیست، در سازمان‌دهی و پیگیری خدمات موردنیاز مردم عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند.

شناسایی بیش از ۱۳ هزار روستای کم‌برخوردار در کشور

آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه توسعه روستاهای کم‌برخوردار اشاره کرد و گفت: از مجموع ۳۹ هزار و ۵۰۰ روستای کشور، تاکنون ۱۳ هزار و ۵۴۲ روستا با جمعیتی حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شناسایی شده‌اند.

وی افزود: این روستاها با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونت روستایی ریاست‌جمهوری در قالب ۴۴۰ منظومه روستایی سازمان‌دهی شده‌اند تا برنامه‌ریزی برای رفع نیازها و توسعه خدمات در آنها با انسجام بیشتری دنبال شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی روند اجرای این برنامه در مازندران اظهار کرد: در نشست برگزارشده، موضوع فعال‌سازی منظومه‌های روستایی استان و استقرار تیم‌های اجرایی برای پیگیری برنامه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است از هفته آینده فعالیت تیم‌های اجرایی در این بخش با همراهی مجموعه استانداری توسعه یابد.

«شکوفه آلو»؛ سامانه یکپارچه خدمات محلات و روستاها

آقامحمدی همچنین از برنامه راه‌اندازی سامانه یکپارچه خدمات محلات و روستاها با عنوان «شکوفه آلو» خبر داد و گفت: این سامانه با تجمیع چهار سامانه کوچک‌تر، بستری برای دسترسی به اطلاعات محلات، خدمات بانکی و ارتباطی، ظرفیت‌های محلی، آموزش‌های رایگان و دیگر خدمات موردنیاز شهروندان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برنامه رونمایی از این سامانه افزود: طبق برنامه اعلام‌شده، قرار است «شکوفه آلو» چهارشنبه آینده رونمایی شود و معرفی و آغاز اطلاع‌رسانی درباره آن نیز از استان مازندران صورت گیرد.

کد مطلب 6978525

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