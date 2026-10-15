به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی صبح پنجشنبه در نشست استانداری مازندران با تشریح برنامه‌های ملی توانمندسازی مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: ساماندهی این محلات در هفت محور اصلی شامل مسکن، اشتغال، غذا، پوشاک، سلامت، آموزش و حوزه‌های تفریحی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به شناسایی ۲ هزار و ۲۰ محله کم‌برخوردار در کشور افزود: جمعیت ساکن در این محلات به حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد و یکی از رویکردهای اصلی در ساماندهی آنها، فراهم کردن زمینه حضور مستقیم مردم در شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات محلی است.

آقامحمدی با بیان اینکه ساختار «شهردار کوچه» برای تقویت مشارکت مردمی و تسهیل ارتباط ساکنان با دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته است، گفت: در حال حاضر ۴۷ هزار نفر در قالب شهردار کوچه در این برنامه فعالیت می‌کنند و پیگیری مسائل محلات را بر عهده دارند.

۵۵ محله کم‌برخوردار مازندران در برنامه ساماندهی

دبیر محلات کم‌برخوردار وزارت کشور با اشاره به اجرای این طرح در مازندران بیان کرد: ۵۵ محله در این استان در چارچوب برنامه ساماندهی محلات کم‌برخوردار قرار گرفته‌اند که از میان آنها پنج محله به‌عنوان محلات شاخص معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: چهار مورد از این محلات با محوریت خانه‌های بهزیست، در سازمان‌دهی و پیگیری خدمات موردنیاز مردم عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند.

شناسایی بیش از ۱۳ هزار روستای کم‌برخوردار در کشور

آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه توسعه روستاهای کم‌برخوردار اشاره کرد و گفت: از مجموع ۳۹ هزار و ۵۰۰ روستای کشور، تاکنون ۱۳ هزار و ۵۴۲ روستا با جمعیتی حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شناسایی شده‌اند.

وی افزود: این روستاها با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معاونت روستایی ریاست‌جمهوری در قالب ۴۴۰ منظومه روستایی سازمان‌دهی شده‌اند تا برنامه‌ریزی برای رفع نیازها و توسعه خدمات در آنها با انسجام بیشتری دنبال شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی روند اجرای این برنامه در مازندران اظهار کرد: در نشست برگزارشده، موضوع فعال‌سازی منظومه‌های روستایی استان و استقرار تیم‌های اجرایی برای پیگیری برنامه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است از هفته آینده فعالیت تیم‌های اجرایی در این بخش با همراهی مجموعه استانداری توسعه یابد.

«شکوفه آلو»؛ سامانه یکپارچه خدمات محلات و روستاها

آقامحمدی همچنین از برنامه راه‌اندازی سامانه یکپارچه خدمات محلات و روستاها با عنوان «شکوفه آلو» خبر داد و گفت: این سامانه با تجمیع چهار سامانه کوچک‌تر، بستری برای دسترسی به اطلاعات محلات، خدمات بانکی و ارتباطی، ظرفیت‌های محلی، آموزش‌های رایگان و دیگر خدمات موردنیاز شهروندان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برنامه رونمایی از این سامانه افزود: طبق برنامه اعلام‌شده، قرار است «شکوفه آلو» چهارشنبه آینده رونمایی شود و معرفی و آغاز اطلاع‌رسانی درباره آن نیز از استان مازندران صورت گیرد.