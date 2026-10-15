حسن کیخا، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوه‌های جدید کلاهبرداری سایبری در پوشش طرح کالابرگ اظهار داشت: اطلاع‌رسانی پیامکی درباره خوداظهاری کالابرگ صرفاً از سرشماره معتبر YARANEH-IRI انجام می‌شود و پیامک‌های ارسالی از سرشماره‌های ناشناس و متفرقه، اعتبار ندارند.

رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان، افزود: برخی افراد سودجو با ارسال پیامک‌هایی با عناوینی مانند ثبت‌نام کالابرگ و یارانه معیشتی، شهروندان را به کلیک روی لینک‌های جعلی ترغیب می‌کنند تا اطلاعات شخصی و بانکی آنان را به سرقت ببرند.

وی تأکید کرد: شهروندان پیش از هرگونه اقدام، سرشماره پیامک دریافتی را با دقت بررسی کنند و از باز کردن لینک‌های مشکوک یا وارد کردن اطلاعات بانکی و شخصی در صفحات ناشناس بپرهیزند.

کیخا در پایان از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های امنیتی و افزایش آگاهی سایبری، مراقب ترفندهای کلاهبرداران باشند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق مبادی رسمی پلیس فتا پیگیری کنند.