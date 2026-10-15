ضرورت تدوین نقشه راه و سیاست مدون صنعتی در حوزه صنعت فاوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، در ادامه بازدیدهای خود از شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات بومی فاوا، از یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه تجهیزات زیرساختی مخابرات بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های فنی، روند فعالیت‌ها و چالش‌های این مجموعه قرار گرفت.

حکمی در نشست با مدیران ارشد این شرکت، با اشاره به رویکرد وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، تدوین نقشه راه صنعتی و سیاست‌های مدون تولید را از ضرورت‌های توسعه صنعت فاوا دانست و گفت: برنامه توسعه شرکت‌های فعال این حوزه باید مشخص، دقیق، شفاف و مبتنی بر واقعیت‌های موجود باشد تا مسیر فعالیت، تولید و توسعه آن‌ها به‌درستی ترسیم شود.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی وزارت ارتباطات از بومی‌سازی تجهیزات ارتباطی و مخابراتی افزود: با توجه به شرایط کشور و محدودیت منابع، تعیین اولویت‌ها و تدوین سیاست‌های مشخص برای توسعه تولید داخل ضروری است و بخش‌های دولتی و خصوصی باید در راستای تحقق این اهداف همکاری کنند.

معاون وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به عزم دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بر آمادگی وزارت ارتباطات برای پشتیبانی از فعالان این حوزه و تقویت انگیزه آن‌ها برای تداوم فعالیت‌های تولیدی تأکید کرد. در این نشست، زمینه‌ها و راهکارهای حمایت از بخش خصوصی برای ادامه مسیر تولید نیز بررسی شد.

حکمی در ادامه، تقویت تحقیق و توسعه را یکی از الزامات پایداری تولید تجهیزات بومی دانست و تصریح کرد: شرکت‌های تولیدکننده باید با طراحی برنامه‌های دقیق و مدون برای تحقیق و توسعه، توان فنی خود را ارتقا دهند و زمینه تأمین پایدار تجهیزات مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات را فراهم کنند.