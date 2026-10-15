به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با اشاره به اهمیت برنامه‌های هفته ملی کودک، ایجاد محیط‌های امن و حمایتگر برای کودکان را از الزامات رشد سالم آنان دانست و گفت: توجه به نیازهای جسمی، روانی و عاطفی کودکان، زمینه‌ساز افزایش اعتمادبه‌نفس، شکوفایی استعدادها و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال این گروه است.

وی اظهار کرد: هفته ملی کودک فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق کودکان و فراهم‌کردن زمینه رشد و پرورش توانمندی‌های آنان است و برنامه‌های این مناسبت باید متناسب با نیازها و ویژگی‌های سنی کودکان طراحی و اجرا شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با تأکید بر ضرورت توسعه فضاهای دوستدار کودک افزود: کودکان در محیطی که احساس امنیت، احترام و پذیرش داشته باشند، فرصت بیشتری برای رشد اجتماعی و عاطفی پیدا می‌کنند و می‌توانند توانایی‌های خود را در تعامل با دیگران پرورش دهند.

جلالی، بازی‌های هدفمند و فعالیت‌های خلاقانه را از ابزارهای مؤثر در این مسیر برشمرد و عنوان کرد: اجرای برنامه‌های متناسب با سن کودکان، مهارت‌های ارتباطی، همدلی، مشارکت و توانایی حل مسئله را در آنان تقویت می‌کند.

وی همچنین به ظرفیت تیم‌های سحر هلال‌احمر، متشکل از سفیران حمایت‌های روانی و اجتماعی، اشاره کرد و گفت: این تیم‌ها با مشارکت جوانان داوطلب آموزش‌دیده، در اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و بازی‌محور و فراهم‌کردن محیطی امن و بانشاط برای کودکان نقش مؤثری دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان ادامه داد: حمایت روانی‌ـ‌اجتماعی، تقویت احساس تعلق و فراهم‌کردن فرصت تعامل مثبت با همسالان از محورهای فعالیت تیم‌های سحر است که می‌تواند به افزایش امید و توان سازگاری کودکان در مواجهه با شرایط مختلف کمک کند.

جلالی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از کودکان نباید به هفته ملی کودک محدود شود، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف به همکاری مستمر خانواده‌ها، مدارس و نهادهای اجتماعی نیاز دارد و جمعیت هلال‌احمر نیز با تکیه بر فرهنگ نوع‌دوستی و مشارکت داوطلبانه جوانان، توسعه فضاهای دوستدار کودک و حمایت از سلامت روان آنان را دنبال می‌کند؛ مسیری که می‌تواند به پرورش نسلی توانمندتر و شکل‌گیری جامعه‌ای تاب‌آورتر و امیدوارتر منجر شود.