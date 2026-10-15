به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: سودجویان قصد داشتند محموله فوق‌سنگین را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور کنند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی دقیق مرزبانان بندرعباس در چنگال قانون گرفتار شدند.

وی با بیان اینکه در بازرسی دقیق از این یدک کش توقیف‌شده و دو بارج همراه آن، اقلام زیر کشف شد، اظهار داشت: مرزبانان موفق شدند در این عملیات ۷۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راه سازی شامل لودر، گریدر، بیل مکانیکی و خودرو های سنگین، ۱۵۰ حلقه لاستیک تخصصی ماشین‌آلات راهسازی، ۱۵۰ قطعه از متعلقات و تجهیزات ماشین‌آلات راه سازی کشف کنند.

سردار جاویدان خاطر نشان کرد: در جریان این عملیات غافلگیرکننده؛ ۶ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده مرزبانی فراجا در خاتمه تصریح کرد: این ضربه اقتدار آفرین نیروهای دریابانی استان هرمزگان بار دیگر نشان داد که مرزهای آبی کشور تحت رصد شبانه‌روزی و دقیق مدافعان امنیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هیچ‌گونه حرکت خلاف قانون از چشمان بیدار آنان پنهان نخواهد ماند.