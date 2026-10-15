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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

توقیف محموله قاچاق ۵ هزار میلیارد تومانی در آب‌های بندرعباس

توقیف محموله قاچاق ۵ هزار میلیارد تومانی در آب‌های بندرعباس

بندرعباس - فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس، موفق شدند یک فروند یدک‌کش به همراه دو بارج حامل ماشین آلات و ادوات متعلقه به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال را توقیف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: سودجویان قصد داشتند محموله فوق‌سنگین را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور کنند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی دقیق مرزبانان بندرعباس در چنگال قانون گرفتار شدند.

وی با بیان اینکه در بازرسی دقیق از این یدک کش توقیف‌شده و دو بارج همراه آن، اقلام زیر کشف شد، اظهار داشت: مرزبانان موفق شدند در این عملیات ۷۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راه سازی شامل لودر، گریدر، بیل مکانیکی و خودرو های سنگین، ۱۵۰ حلقه لاستیک تخصصی ماشین‌آلات راهسازی، ۱۵۰ قطعه از متعلقات و تجهیزات ماشین‌آلات راه سازی کشف کنند.

سردار جاویدان خاطر نشان کرد: در جریان این عملیات غافلگیرکننده؛ ۶ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده مرزبانی فراجا در خاتمه تصریح کرد: این ضربه اقتدار آفرین نیروهای دریابانی استان هرمزگان بار دیگر نشان داد که مرزهای آبی کشور تحت رصد شبانه‌روزی و دقیق مدافعان امنیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هیچ‌گونه حرکت خلاف قانون از چشمان بیدار آنان پنهان نخواهد ماند.

کد مطلب 6978539

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    نظرات

    • mr IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      0 3
      پاسخ
      زیاد کم نگفتین 5میلیارد پول لاستیک نمیشه
      • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
        1 0
        یه دور دیگه مطلب را با دقت بخوان ، بعد نظر بده . با دقت بیشتری به اعداد و ارقام، نگاه کن .
    • رامین IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      2 5
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      آفرین.با شبکه های قاچاق باید با جدیت تمام برخورد شود .هزار آفرین اگر هر روز خبرهایی از این قبیل خبرها که با فساد و قاچاق در کشور برخورد میشود و گیر انداختن دانه درشت ها و بدهکاران کلان بانکی .آنوقت خیلی هم اقتصاد پویاتر میشود و هم دست سود جویان کوتاه میشود
    • علیرضا IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      13 0
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      به نظر. من این افراد را نباید گرفت بلکه باید تشویق کرد نسبت به آوردن وسیله راهسازی تا بهتر بتوان راه های کشور را درست باید پول آنرا با قیمت دولتی به این افراد پرداخت کرد تا دوباره نسبت به وارد کردن این اقلام اقدام نمایند چون در حال حاضر فکر نکنم صنعت راه سازی ما قادر به ساختن آن باشند
    • ناشناس IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      8 0
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      بهترین تجهیزات را وارد کردن در این شرایط ماشین آلات سنگین بسیار برای کشور نیاز است مگر مواد وارد کردن که گرفتی اصلا باید تشویق شوند که نرفتن سرمایه خود را دلار بگیرند و احتکار کنند

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