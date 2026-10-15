به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، صادق حسین‌زاده ملکی در آیین انعقاد تفاهم‌نامه عملیاتی پیشگیری از اعتیاد میان معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش و معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست‌جمهوری بیان کرد: نسل‌های جدید کشورها، همیشه مورد طمع سودجویان مختلف بوده‌اند و در رقابت‌های خطرناک و شیطانی، بدخواهان عالم همواره در پی آن بوده‌اند که با تأثیر منفی بر نسل‌های نو، آن‌ها را از مسیر اصلی پیشرفت و توسعه کشورشان دور کنند تا از این طریق جامعه را عقب‌مانده نگه داشته و تحت بهره‌برداری‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دهند.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی نسل نو در توسعه کشور افزود: مهم‌ترین سرمایه هر کشور، نسل جوان و نوجوان آن است که به عنوان موتور پیشران، میدان‌دار، نوآور و جریان‌ساز در مسیر اصلی کشور می‌تواند حوادث بسیار مبارکی را برای ملت رقم بزند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش به تمایز نسلی در جامعه ایران اشاره و تصریح کرد: در ایران عزیز ما یک ویژگی خاص وجود دارد؛ به تعبیر رهبر شهیدمان، اگر در دیگر کشورها سنین پیشگامی در دوره جوانی است، در ایران به دلایل متعدد تاریخی و هویتی، سن پیشگامی در سنین نوجوانی تعریف می‌شود و نسل جدید ما تفاوت معناداری با دیگر کشورها دارد.

حسین‌زاده ملکی اضافه کرد: با توجه به هویت تاریخی، ملی و تمدنی ایران اسلامی و مسیری که پیش رو دارد، کشور ما پیشرانی ویژه‌ای را در جریان جهانی دنبال می‌کند؛ به همین سبب بدخواهان عالم هم به واسطه قدرت پیشرانی ایران و به دلیل عظمت منابع و موقعیت راهبردی آن، طمع بیشتری به این مرز و بوم دارند. از این رو شاهدیم که برای آسیب‌زدن به این نسل مؤثر، پاک، مستعد و هوشمند تمام برنامه‌های خود را منسجم کرده‌اند و از سودجویان منطقه‌ای نیز حداکثر استفاده را می‌برند تا این نسل مؤثر را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.

وی درباره رویکرد حمایتی آموزش‌وپرورش در مواجهه با آسیب‌ها گفت: آن‌چه با جدیت دنبال می‌کنیم این است که چه در مقیاس فردی و چه در سطح کلان، بستر صیانت و حفاظت از دانش‌آموزان را تا حد امکان فراهم سازیم تا کودکان و نوجوانان ما در محیطی امن‌تر، مناسب‌تر و سالم‌تر رشد و شکوفایی خود را تجربه کنند و به مدارج عالی انسانی و نقش‌آفرینی‌های مفید فردی، خانوادگی و اجتماعی نائل شوند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: مجموعه برنامه‌هایی که در وزارت آموزش‌وپرورش به‌ویژه در دوره جدید دنبال می‌شود، در یک بخش مهم ناظر بر صیانت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌هایی است که ممکن است روند رشد و تعالی آنان را با چالش روبه‌رو کند؛ از جمله این محورها، موضوع مواد مخدر و خطرات ناشی از آن است که پیامدهای سوء آن در سطح جهان و کشور ما مشهود بوده است.

وی استفاده از کنشگری درونی دانش‌آموزان را راهبرد اساسی پیشگیری دانست و یادآور شد: با توجه به اینکه سن پیشرانی در ایران به دوره نوجوانی رسیده و جامعه دانش‌آموزی ما بسیار توانمند، بااستعداد و اثرگذار است، تدارک برنامه‌ها با اتکا به ظرفیت کنشگری دانش‌آموزان رقم خواهد خورد. همچنین باور داریم به مدد جامعه نجیب، گسترده، آگاه، دغدغه‌مند، دلسوز و فداکار معلمان، مربیان، مشاوران، مدیران و همراهی صمیمانه اولیا و خانواده‌ها، برنامه‌های مؤثر فرهنگی و تربیتی بسیار بهتر از گذشته پیش خواهد رفت.

حسین‌زاده ملکی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: این تفاهم‌نامه در حد وسع خود و متناسب با شرایط کشور، زمینه‌های بسیار مساعدی را برای سال تحصیلی جدید و همچنین در نسبت با برنامه‌های آتی مشترک میان آموزش‌وپرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر مهیا کرده است. امیدواریم برکات این تفاهم و فضای حمایتی ناشی از آن، با نقش‌آفرینی دانش‌آموزان، مربیان، معلمان، مدیران، والدین و همه دغدغه‌مندان عرصه تربیت، بیش از پیش در جریان فرهنگی کشور نمایان و اثرگذار شود.