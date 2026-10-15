به گزارش خبرگزاری مهر، رواق مبارکه حضرت نجمه خاتون در حرم مطهر رضوی، امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه مقارن با چهارم جمادی‌الاول ۱۴۴۸ هجری قمری، از ساعت ۱۰:۰۰ میزبان بانوان و خانواده‌ها در ویژه‌برنامه «تجلی ارادت» است.

در نوبت صبحگاهی که از ساعت ۱۰:۰۰ آغاز می‌شود، مهدی چاوشی زیارت پرفیض امین‌الله را قرائت می‌کند و فضای رواق را نورانی می‌سازد.

در ادامه این بخش، رقیه قهرمانی برای بانوان به ایراد سخنرانی می‌پردازد و در نهایت با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در جوار بارگاه منور رضوی به پایان می‌رسد.

نوبت عصرگاهی این محفل معنوی با ویژه‌برنامه «سفیدپوشان سبزقامت» به مناسبت شب میلاد فرخنده حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار از ساعت ۱۵:۵۵ با قرائت آیاتی از کلام الله مجید توسط جلیل حسین‌زاده آغاز می‌شود. این برنامه با اجرای سیده سمانه نورائی ادامه می‌یابد و دکلمه‌خوانی طهورا رمضانی از دیگر بخش‌های این محفل نورانی است.

در ادامه، مدیحه‌سرایی حسین ترابی به مناسبت شب میلاد حضرت زینب (س) رنگ و بوی ویژه‌ای به مراسم خواهد داد. همچنین طاهره شعبانی هم در وصف ویژگی‌های حضرت زینب (س) سخنرانی خواهد کرد و معارف نورانی اهل بیت (ع) را برای حاضران روشن می‌کند. اجرای مسابقه و اهدای جوایز از دیگر بخش‌های این برنامه برای بانوان و دختران در رواق حضرت نجمه خاتون سلام‌الله‌علی‌ها است. سرانجام، این مراسم مملو نور و معنویت و نشاط، با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در فضایی آکنده از آرامش و روحانیت به خاتمه می‌رسد.