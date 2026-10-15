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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۶

ویژه‌برنامه «سفیدپوشان سبز قامت» در حرم امام رضا(ع) برگزار می شود

ویژه‌برنامه «سفیدپوشان سبز قامت» در حرم امام رضا(ع) برگزار می شود

مشهد- ویژه‌برنامه «سفیدپوشان سبز قامت» به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رواق مبارکه حضرت نجمه خاتون در حرم مطهر رضوی، امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه مقارن با چهارم جمادی‌الاول ۱۴۴۸ هجری قمری، از ساعت ۱۰:۰۰ میزبان بانوان و خانواده‌ها در ویژه‌برنامه «تجلی ارادت» است.

در نوبت صبحگاهی که از ساعت ۱۰:۰۰ آغاز می‌شود، مهدی چاوشی زیارت پرفیض امین‌الله را قرائت می‌کند و فضای رواق را نورانی می‌سازد.

در ادامه این بخش، رقیه قهرمانی برای بانوان به ایراد سخنرانی می‌پردازد و در نهایت با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در جوار بارگاه منور رضوی به پایان می‌رسد.

نوبت عصرگاهی این محفل معنوی با ویژه‌برنامه «سفیدپوشان سبزقامت» به مناسبت شب میلاد فرخنده حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار از ساعت ۱۵:۵۵ با قرائت آیاتی از کلام الله مجید توسط جلیل حسین‌زاده آغاز می‌شود. این برنامه با اجرای سیده سمانه نورائی ادامه می‌یابد و دکلمه‌خوانی طهورا رمضانی از دیگر بخش‌های این محفل نورانی است.

در ادامه، مدیحه‌سرایی حسین ترابی به مناسبت شب میلاد حضرت زینب (س) رنگ و بوی ویژه‌ای به مراسم خواهد داد. همچنین طاهره شعبانی هم در وصف ویژگی‌های حضرت زینب (س) سخنرانی خواهد کرد و معارف نورانی اهل بیت (ع) را برای حاضران روشن می‌کند. اجرای مسابقه و اهدای جوایز از دیگر بخش‌های این برنامه برای بانوان و دختران در رواق حضرت نجمه خاتون سلام‌الله‌علی‌ها است. سرانجام، این مراسم مملو نور و معنویت و نشاط، با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در فضایی آکنده از آرامش و روحانیت به خاتمه می‌رسد.

کد مطلب 6978541

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