ورود سامانه بارشی به استان سمنان؛ ارتفاعات در انتظار باران

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که استان سمنان امروز با وزش باد و در برخی نقاط با گردوخاک مواجه خواهد بود؛ همچنین با ورود سامانه کم‌فشار بارشی، از روز جمعه و به‌ویژه روز شنبه، احتمال بارش رگباری باران در نقاط مختلف استان، به‌خصوص ارتفاعات، وجود دارد.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، برای مرکز استان سمنان در روز پنجشنبه آسمانی صاف همراه با وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان نیز به‌ترتیب به ۳۰ و ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد و از روز شنبه به‌تدریج بر میزان ابرناکی آسمان افزوده خواهد شد.

در دامغان نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و از روز جمعه به‌تدریج افزایش ابر در این شهرستان دور از انتظار نیست.

شرایط جوی شاهرود نیز در روز پنجشنبه مشابه دامغان خواهد بود و آسمان این شهرستان صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. با این حال، از روز جمعه به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده خواهد شد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روز شنبه در نقاط مختلف استان سمنان، رگبار باران و وزش باد رخ دهد و دمای هوا نیز حدود ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد.

در گرمسار، آسمان روز پنجشنبه صاف خواهد بود و افزایش دما همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. در مهدیشهر نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گردوخاک خواهد بود؛ شرایطی مشابه آنچه برای شهرستان سرخه پیش‌بینی شده است.

با توجه به ورود سامانه کم‌فشار بارشی به استان سمنان، میزان و پراکنش بارش‌ها در روزهای پیش‌رو، به‌ویژه در ارتفاعات شمالی و مناطق شرقی استان، به نحوه فعالیت این سامانه بستگی خواهد داشت.