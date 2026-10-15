به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ورمقانی در همایش «توسعه پایدار، چالش‌ها، راهکارها و چشم‌انداز آینده ژاوه‌رود» که در خانقاه ۳۰۰ ساله روستای دولاب برگزار شد، فرهنگ را زیربنای توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: بدون توسعه فرهنگی، دستیابی به توسعه متوازن در بخش‌های اقتصادی، عمرانی و اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه تقدم منافع عمومی بر منافع فردی از الزامات توسعه است، افزود: ژاوه‌رود از پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی برخوردار است و مردم این منطقه با اصالت فرهنگی خود، ظرفیت ارزشمندی برای پیشرفت و آبادانی آن به شمار می‌روند.

معاون استاندار کردستان با تأکید بر نقش مردم در تحقق توسعه منطقه عنوان کرد: هیچ‌کس به اندازه مردم بومی نسبت به سرنوشت ژاوه‌رود دلسوز نیست و اکنون که آنان گام نخست را برداشته‌اند، مسئولان نیز باید با انجام وظایف قانونی خود، زمینه پیشرفت این منطقه را فراهم کنند.

ورمقانی با اشاره به ضرورت نگاه جامع به توسعه روستاها خاطرنشان کرد: پیشرفت مناطق روستایی نباید صرفاً به اجرای طرح‌های عمرانی محدود شود، بلکه بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی، باغداری و صنایع دستی نیز باید مورد توجه قرار گیرند تا زمینه رونق اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های بومی فراهم شود.

سلامت مردم، اولویت تصمیم‌گیری درباره سد ژاوه

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سد ژاوه پرداخت و گفت: این سد اجرا شده است و طرح دوباره انتقادها از تصمیم‌های گذشته، مشکلی را حل نمی‌کند؛ بنابراین باید به جای تمرکز بر گذشته، برای رفع نواقص و تعیین تکلیف مسائل موجود راهکار عملی ارائه شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر اولویت سلامت مردم تصریح کرد: اگر مطالعات و پژوهش‌ها به راهکاری برای استفاده از آب سد ژاوه در بخش کشاورزی منجر نشود، موضوع رهاسازی آب در شورای تأمین استان بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

پیگیری ثبت جهانی سماع قادری در کنار توسعه فرهنگی ژاوه‌رود

ورمقانی همچنین با اشاره به ثبت جهانی هورامان و آغاز فرایند ثبت جهانی غار کرفتو، ابراز امیدواری کرد پرونده ثبت جهانی سماع قادری نیز به نتیجه مطلوب برسد.

در حاشیه این همایش، آیین رونمایی و آغاز فرایند تهیه پرونده ثبت جهانی سماع قادری به‌عنوان میراث ناملموس بشریت برگزار شد. همچنین از مجله «بیر و بیرمند» به‌عنوان نخستین نشریه تخصصی منطقه ژاوه‌رود رونمایی شد.