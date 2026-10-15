  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۵

دستگیری اعضای یک تیم سازمان‌یافته مرتبط با جریان‌های ضدانقلاب در کرمان

دستگیری اعضای یک تیم سازمان‌یافته مرتبط با جریان‌های ضدانقلاب در کرمان

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری اعضای یک تیم سازمان‌یافته مرتبط با جریان‌های ضدانقلاب با تلاش‌های سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، با اشاره به دستگیری اعضای یک تیم سازمان‌یافته مرتبط با جریان‌های ضدانقلاب با تلاش‌های سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه گفت: این افراد در اقدامات ضدامنیتی از جمله آتش‌زدن اماکن و فعالیت‌های تبلیغی سازمان‌یافته نقش داشته‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای شناسایی و برخورد با عوامل اقدامات ضدامنیتی افزود: اعضای این تیم با ارتباطات سازمان‌یافته، اقداماتی را با ماهیت ضدامنیتی از جمله آتش‌زدن اماکن و فعالیت‌های تبلیغی با اهداف مورد نظر جریان‌های ضدانقلاب دنبال می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر برخورد قانونی با اقدامات مخل امنیت عمومی تصریح کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده با هدف شناسایی ابعاد فعالیت‌های سازمان‌یافته، بررسی نقش و میزان مداخله هر یک از متهمان و احراز ارتباطات احتمالی آنان ادامه دارد.

کد مطلب 6978548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها