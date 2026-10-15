به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، با اشاره به دستگیری اعضای یک تیم سازمان‌یافته مرتبط با جریان‌های ضدانقلاب با تلاش‌های سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه گفت: این افراد در اقدامات ضدامنیتی از جمله آتش‌زدن اماکن و فعالیت‌های تبلیغی سازمان‌یافته نقش داشته‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای شناسایی و برخورد با عوامل اقدامات ضدامنیتی افزود: اعضای این تیم با ارتباطات سازمان‌یافته، اقداماتی را با ماهیت ضدامنیتی از جمله آتش‌زدن اماکن و فعالیت‌های تبلیغی با اهداف مورد نظر جریان‌های ضدانقلاب دنبال می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر برخورد قانونی با اقدامات مخل امنیت عمومی تصریح کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده با هدف شناسایی ابعاد فعالیت‌های سازمان‌یافته، بررسی نقش و میزان مداخله هر یک از متهمان و احراز ارتباطات احتمالی آنان ادامه دارد.