به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح پنجشنبه در تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان اظهار کرد: امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر پیش‌بینی می‌شود و در ساعات صبح، برخی سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی مواجه خواهند بود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان و برخی نقاط مرکزی و غربی، رشد ابر، رگبار باران و رعدوبرق و در برخی مناطق احتمال بارش تگرگ و وقوع تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در برخی نقاط مرکزی استان که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گردوغبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با اشاره به احتمال جاری شدن روان‌آب در مناطق مستعد، توصیه کرد: شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی، به‌ویژه در شهرستان بشاگرد، خودداری کنند.

دریا از بعدازظهر متلاطم می‌شود

وی درباره وضعیت دریایی استان نیز گفت: دریا تا ساعات ظهر نسبتاً آرام خواهد بود، اما از بعدازظهر و طی شب، با افزایش سرعت بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی، به‌ویژه در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز، شرایط دریا متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان بیان کرد: بیشینه سرعت باد در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات بعدازظهر، افزایش و گذر ابر و احتمال افزایش ناگهانی سرعت باد در مناطق شمالی تنگه هرمز وجود دارد.

حمزه‌نژاد از شناورهای سبک، صیادی و تفریحی خواست برای تردد ایمن در ساعات بعدازظهر و شب، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: تا روز شنبه ۲۵ مهرماه، ضمن تداوم بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات استان، دریا نیز به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، تحت تأثیر افزایش سرعت بادهای جنوب‌غربی متلاطم خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: طی امروز و فردا، افزایش نسبی دمای بیشینه در مناطق مختلف هرمزگان مورد انتظار است.