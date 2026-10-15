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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

کاهش ۶ درصدی جان‌باختگان حوادث رانندگی در خراسان شمالی

کاهش ۶ درصدی جان‌باختگان حوادث رانندگی در خراسان شمالی

بجنورد- رئیس پلیس راه خراسان شمالی از کاهش ۶ درصدی شمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ پرویز رضایی‌نسب اظهار داشت: برابر آمارهای ثبت‌شده، در شش‌ماهه نخست سال جاری، تعداد تصادفات فوتی با کاهش ۸ درصدی از ۱۱۸ فقره به ۱۰۹ فقره رسیده و شمار جان‌باختگان نیز از ۱۳۹ نفر در مدت مشابه سال گذشته به ۱۳۰ نفر کاهش یافته است.

وی در ادامه افزود: در این مدت، تصادفات جرحی با کاهش ۳ درصدی از یک‌هزار و ۲۱۳ فقره به یک‌هزار و ۱۷۵ فقره رسیده و شمار مجروحان نیز با کاهش ۴ درصدی از یک‌هزار و ۴۶۴ نفر به یک‌هزار و ۴۰۹ نفر کاهش یافته است.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی تصادفات خسارتی از یک‌هزار و ۲۳۲ فقره به یک‌هزار و ۴۱۵ فقره خاطرنشان کرد: مجموع تصادفات ثبت‌شده در این بازه زمانی با افزایش ۵ درصدی از ۲ هزار و ۵۶۳ فقره به ۲ هزار و ۶۹۹ فقره رسیده است.

رضایی‌نسب در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، توجه به جلو و رعایت سرعت مطمئنه، در پیشگیری از حوادث رانندگی و صیانت از جان خود و دیگر کاربران ترافیک اهتمام جدی داشته باشند.

کد مطلب 6978551

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