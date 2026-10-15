به گزارش خبرگزاری مهر، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی به عنوان نماینده ایران در سومین میزگرد اوراسیا در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در تایلند با اشاره به توسعه زیرساخت‌های بومی پرداخت و تداوم فعالیت آن‌ها در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، آن را از ویژگی‌های مهم تجربه ایران عنوان و این موضوع را ظرفیتی برای توسعه ارتباطات بین‌المللی و همکاری‌های بین‌المللی از جمله در همراهی با پیشنهاد قبلی ایران در بریکس جهت راه‌اندازی کریدور مالی اختصاصی کشورهای اوراسیا دانست.

براساس اعلام بانک مرکزی، نماینده ایران درخصوص آمار عمومی منتشر شده در کشور که قابلیت دسترسی عمومی دارد، بیان کرد: فقط در شهریور ۱۴۰۵ بیش از ۴٫۸ میلیارد تراکنش الکترونیکی به ارزش حدود ۴ هزار و ۴۱۰ هزار میلیارد تومان در شبکه پرداخت کارتی کشور انجام شده است.

ماجد با اشاره به آمارهای منتشرۀ عمومی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی که ارزش معاملات تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۳ را حدود ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، تصریح کرد: ارقامی که منتشر شده، بیانگر گستردگی استفاده از ابزارهای پرداخت دیجیتال در اقتصاد ایران است.

معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی تجربه عمومی این بانک در طراحی و اجرای آزمایشی ریال دیجیتال با اشاره به توسعه کیف پول‌های دیجیتال، پرداخت مبتنی بر کد QR و انتقال وجه میان کیف پول‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی ایران در استفاده از تجربیات بین‌المللی، پیشرو و همراه است در این زمینه در ایران هم اقدامات موثری برای تدوین چارچوب نظارتی رمزدارایی‌ها و استیبل‌کوین‌ها انجام داده است. به گونه‌ای که می‌توان به ایران به عنوان عضو موثر در راه‌اندازی کریدور پرداخت بین‌کشوری در منطقه و با قابلیت بالا توجه داشت.

به گفتۀ ماجد، یکی از محورهای بحث، امکان توسعه ارتباطات شبکه پرداخت کشور با شبکه‌های پرداخت شرکای تجاری و ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای برای تسهیل پرداخت‌های فرامرزی است.

گفتنی است، در بخش دیگری از این نشست، ثبات پولی، مدیریت ریسک استیبل‌کوین‌ها، امنیت سایبری و تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی مطرح شد. همچنین تجربه ایران در استمرار خدمات پرداخت داخلی با وجود محدودیت‌های بین‌المللی در کنار چالش‌های عملیاتی و امنیتی از دیگر محورهای مهم این بحث بود که تاکید شد تاب‌آوری سیستم مالی و پرداخت ایران علی‌رغم تحریم‌ها می‌تواند مورد استفاده گروه کشورهای اوراسیا از جمله روسیه قرار گیرد.

لازم به ذکر است، مشارکت نماینده ایران در این میزگرد، فرصتی برای معرفی تجربه عملی کشور در توسعه نظام‌های پرداخت دیجیتال و طرح زمینه‌های تبادل تجربه و همکاری تخصصی با اقتصادهای منطقه در حوزه فناوری‌های نوین مالی، پرداخت‌های فرامرزی و تاب‌آوری زیرساخت‌های مالی فراهم کرد.