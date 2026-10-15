به گزارش خبرنگار مهر، مینو موحدی، رئیس بیمارستان الزهرا(س) اصفهان، صبح پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از ۱۷ پروژه این بیمارستان اظهار کرد: این طرح‌ها بخش‌های مختلف درمانی و تشخیصی و همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز بیمارستان را در بر می‌گیرد و با بهترین کیفیت به اجرا رسیده است.

وی با اشاره به بخشی از پروژه‌های اجراشده افزود: توسعه و تجهیز بخش جراحی اطفال، بخش داخلی اعصاب، واحد آنژیوگرافی، واحد سی‌تی آنژیوگرافی، بخش مراقبت‌های ویژه یک، سالن همایش، باند هلیکوپتر، واحد نوار مغز و عصب و عضله و راه‌اندازی دستگاه ماموگرافی از جمله اقدامات انجام‌شده در این مجموعه است.

رئیس بیمارستان الزهرا(س) با بیان اینکه این بیمارستان در سال ۱۳۵۳ احداث و در سال ۱۳۷۱ به بهره‌برداری رسیده است، ادامه داد: بیمارستان الزهرا در زمینی به مساحت ۲۷ هکتار احداث شده و ۹۵ هزار مترمربع زیربنا و ۹۳۱ تخت مصوب دارد.

موحدی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های درمانی و آموزشی این مرکز تصریح کرد: بیمارستان الزهرا(س) دارای ۵۲ بخش درمانی و تشخیصی و ۳۷۰ عضو هیئت علمی است و به‌عنوان یکی از مراکز مهم درمانی استان، نقش گسترده‌ای در ارائه خدمات به بیماران دارد.

وی از اضافه شدن ۱۰۰ تخت به ظرفیت بیمارستان خبر داد و گفت: این مرکز درمانی علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای درمانی استان اصفهان، به‌عنوان معین پایتخت نیز فعالیت می‌کند و در شرایط مختلف، ارائه خدمات درمانی را متوقف نکرده است.

رئیس بیمارستان الزهرا(س) با اشاره به شرایط دشوار این مجموعه در جریان جنگ رمضان خاطرنشان کرد: در آن مقطع، بال غربی بیمارستان دچار ریزش شد، اما خوشبختانه هیچ مجروحی در این حادثه نداشتیم. با وجود این شرایط، فعالیت‌های عمرانی و بازسازی در کنار ارائه خدمات درمانی ادامه یافت.

موحدی با قدردانی از تلاش‌های قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: اجرای ۱۷ پروژه طی چهار ماه، اقدامی ارزشمند در مسیر ارتقای زیرساخت‌های درمانی بیمارستان بود و در این مدت، هم‌زمان با پیشبرد امور عمرانی، خدمت‌رسانی به بیماران نیز ادامه داشت.

وی با تأکید بر اینکه خدمات ارائه‌شده در این بیمارستان با تعرفه دولتی انجام می‌شود، افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران تنها مسئولیت تأمین امنیت را بر عهده ندارد، بلکه در حوزه سلامت و کمک به تقویت زیرساخت‌های درمانی کشور نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

رئیس بیمارستان الزهرا(س) در پایان از امیر ولی رحمانی و مجموعه قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش برای مشارکت در اجرای این پروژه‌ها قدردانی کرد و این همکاری را گامی مؤثر در ارتقای ظرفیت‌های درمانی بیمارستان دانست.