به گزارش خبرنگار مهر، دویستوبیستونهمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه، شامگاه پنجشنبه ۲۳ مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز میشود و شرکتکنندگان مسیر چهارراه مطهری (جوانشیر) تا میدان غدیر را طی خواهند کرد.
این برنامه در ادامه هفته سیوسوم تجمعات شبانه برگزار میشود و محورهای اعلامشده آن، حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی ایران، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و طرح شعارهای خونخواهی رهبر شهید و استکبارستیزی است.
برگزارکنندگان برای بخش پایانی این اجتماع، برنامه ویژهای به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار در نظر گرفتهاند.
بر اساس برنامه اعلامشده، این بخش ویژه در پایان مراسم اجرا خواهد شد و در کنار اجتماع شبانه، به این مناسبت اختصاص دارد.
این اجتماع دویستوبیستونهمین برنامه از سلسله تجمعات «نحن منتقمون» در کرمانشاه است که در قالب برنامههای شبانه این هفته برگزار میشود.
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