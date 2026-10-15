به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وبیست‌ونهمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه، شامگاه پنجشنبه ۲۳ مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان مسیر چهارراه مطهری (جوانشیر) تا میدان غدیر را طی خواهند کرد.

این برنامه در ادامه هفته سی‌وسوم تجمعات شبانه برگزار می‌شود و محورهای اعلام‌شده آن، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و طرح شعارهای خونخواهی رهبر شهید و استکبارستیزی است.

برگزارکنندگان برای بخش پایانی این اجتماع، برنامه ویژه‌ای به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار در نظر گرفته‌اند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این بخش ویژه در پایان مراسم اجرا خواهد شد و در کنار اجتماع شبانه، به این مناسبت اختصاص دارد.

این اجتماع دویست‌وبیست‌ونهمین برنامه از سلسله تجمعات «نحن منتقمون» در کرمانشاه است که در قالب برنامه‌های شبانه این هفته برگزار می‌شود.