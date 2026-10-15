کاهش ۱۲ مگاواتی توان مصرفی برق در یزد با اجرای طرح مهتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدجواد جلیلی اظهار کرد: در جریان اجرای طرح ملی مدیریت هوشمند شبکه برق تا ۱۷ مهرماه سال جاری، اقدامات متعددی برای کاهش تلفات، شناسایی مصارف غیرمجاز و مدیریت مصرف برق در استان انجام شده است.

وی افزود: در این مدت، ۶ هزار و ۸۹۷ کنتور معیوب تعویض، ۱۶۷ انشعاب غیرمجاز و دستکاری‌شده جمع‌آوری و ۳۰ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی شده است. همچنین ۲۳ مورد برق‌رسانی غیرمجاز به دست‌فروشان و اصناف سیار شناسایی و ۱۷۶ دستگاه ماینر جمع‌آوری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ادامه داد: نصب ۶ هزار و ۳۰۶ دستگاه کنتور برای مشترکان جدید، آزمایش ۲ هزار و ۴۹۳ حلقه چاه آب و پمپاژ کشاورزی و انجام ۴ هزار و ۱۰۶ مورد تست دیماندی و تطبیق ضرایب CT از دیگر اقدامات این طرح بوده است.

جلیلی با اشاره به کاهش موارد عدم قرائت کنتور گفت: تعداد مشترکانی که بیش از سه دوره قرائت نشده بودند، ۳۱ هزار و ۹۹۷ مورد کاهش یافته است.

وی بازدید و آزمایش ۸۵۴ مسجد و مرکز مذهبی، نصب هزار و ۱۴ فیوز محدودکننده توان مصرفی، تنظیم ۲ هزار و ۲۴۲ ساعت نجومی و تعدیل بار ۱۷ هزار و ۱۵۶ چراغ شهری، بین‌راهی و پارک‌ها را از دیگر اقدامات مدیریت مصرف برق در قالب این طرح عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد افزود: در بخش توسعه و بهسازی شبکه نیز ۱۰۸ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل، ۹۹ دستگاه ترانسفورماتور نصب و ۱۲ فیدر جدید ۲۰ کیلوولت احداث شده است.

جلیلی خاطرنشان کرد: در مجموع، در چارچوب اقدامات این طرح ۶ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۸۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی شناسایی و احصا شده است.

این اقدامات در حاشیه سی‌ودومین مانور سراسری طرح مهتاب به میزبانی برق شهر نیر استان یزد و با ارتباط تصویری برخط با شرکت توانیر و سایر شرکت‌های توزیع برق کشور تشریح شد.