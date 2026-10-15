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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

اولویت تأمین‌اجتماعی برای پاسخگویی به درخواست‌های مردمی

اولویت تأمین‌اجتماعی برای پاسخگویی به درخواست‌های مردمی

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: پاسخگویی به درخواست‌های مردمی، اصل مهم و دارای اولویت برای سازمان تأمین‌اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، در چهارمین جلسه شورای معاونین تأمین‌اجتماعی، بر ضرورت اولویت‌بندی و پیگیری‌های مستمر در اجرای مصوبات مربوط به حوزه‌های مختلف سازمان تأکید کرد.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه، اهمیت تسهیل و شفافیت فرایندهای اجرای کارها و تسریع در به نتیجه رسیدن امور را مورد اشاره قرار داد.

در ادامه چهارمین جلسه شورای معاونین سازمان تأمین اجتماعی، مجموعه پیگیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مربوط به مصوبات سومین جلسه شورای معاونین سازمان، مرور و مورد رصد قرار گرفت.

فرایندهای مربوط به انتصابات، پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز، بیمه اقشار خاص و دیگر موارد مرتبط با حوزه‌های مختلف سازمان، از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه شورای معاونین سازمان تأمین اجتماعی بود.

گفتنی است موضوعات و درخواست‌های مردمی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اولویت‌بندی شده و در حال پیگیری است.‌‎

کد مطلب 6978561
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • محمد مهدی جدی فرد IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      0 0
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      شما چه پاسخگوی هستید که الان هفت ماه از سال میگذره یک ریال نتوانستید از دیون خود را از دولت بگیرید
    • مهری شیری IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهش میکنم به فکر بازماندگان تامین اجتماعی باشید اجاره خونه قسط خرج خونه به والله سخته لطفا حق عائله مندی و حق مسکن دوباره پرداخت کنید .ممنون

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