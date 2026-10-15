به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، در چهارمین جلسه شورای معاونین تأمین‌اجتماعی، بر ضرورت اولویت‌بندی و پیگیری‌های مستمر در اجرای مصوبات مربوط به حوزه‌های مختلف سازمان تأکید کرد.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه، اهمیت تسهیل و شفافیت فرایندهای اجرای کارها و تسریع در به نتیجه رسیدن امور را مورد اشاره قرار داد.

در ادامه چهارمین جلسه شورای معاونین سازمان تأمین اجتماعی، مجموعه پیگیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مربوط به مصوبات سومین جلسه شورای معاونین سازمان، مرور و مورد رصد قرار گرفت.

فرایندهای مربوط به انتصابات، پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز، بیمه اقشار خاص و دیگر موارد مرتبط با حوزه‌های مختلف سازمان، از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه شورای معاونین سازمان تأمین اجتماعی بود.

گفتنی است موضوعات و درخواست‌های مردمی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اولویت‌بندی شده و در حال پیگیری است.‌‎