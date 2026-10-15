به گزارش خبرنگار مهر، شاهین شیرانی، صبح پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از ۱۷ پروژه بیمارستان الزهرا(س) اصفهان که با تلاش قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی چهار ماه اجرا شد، با تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار اظهار کرد: پرستاران با تلاش شبانه‌روزی برای درمان و التیام بیماران، جایگاهی ارزشمند در نظام سلامت دارند و خدمت به بیماران از نعمت‌های بزرگ الهی است.

خدمت پرستاران ارزشی فراتر از عبادت دارد

وی با اشاره به جایگاه معنوی حرفه پرستاری و نقل‌قولی منسوب به علامه طباطبایی درباره ارزش پرستاری افزود: خدمت به بیماران و تلاش برای کاهش رنج آنان، ارزشی عمیق دارد و قدردانی از کادر پرستاری باید متناسب با مسئولیت و فداکاری این قشر باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با قدردانی از تلاش‌های مینو موحدی، رئیس بیمارستان الزهرا(س)، و کارکنان این مجموعه بیان کرد: بیمارستان الزهرا از مراکز مهم درمانی استان در طول سالیان گذشته بوده و اکنون با اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی، شرایط مناسب‌تری برای بیماران و کارکنان آن فراهم شده است.

شیرانی با اشاره به قدمت ساختمان‌های بیمارستان گفت: این مجموعه پیش از انقلاب کلنگ‌زنی شد و در سال ۱۳۷۱ به بهره‌برداری رسید. بخش‌هایی از ساختمان بیمارستان پس از گذشت چند دهه به بازسازی اساسی نیاز داشت و اقدامات انجام‌شده، علاوه بر بهبود شرایط فیزیکی، می‌تواند در افزایش رضایتمندی بیماران و ارتقای روحیه کارکنان مؤثر باشد.

ارتش در حوزه سلامت و سازندگی نیز نقش‌آفرین است

وی با تقدیر از امیر ولی رحمانی و مجموعه قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: فعالیت‌های این مجموعه به بیمارستان الزهرا محدود نمی‌شود و پروژه‌های دیگری نیز در حوزه سلامت استان اصفهان در دست اجراست که هرکدام می‌تواند موضوع گزارشی مستقل باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به نقش ارتش در دفاع از کشور و حضور نیروهای نظامی در شرایط دشوار خاطرنشان کرد: ارتش در کنار سایر نیروهای مدافع کشور، در دوران دفاع مقدس و حوادث و درگیری‌های اخیر نیز نقش‌آفرینی کرده و شماری از نیروهای ارتش در جریان جنگ رمضان به شهادت رسیدند.

شیرانی ادامه داد: نیروهای مسلح علاوه بر دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور، در زمان وقوع حوادثی مانند زلزله و دیگر شرایط بحرانی نیز در صف نخست امدادرسانی قرار دارند و در حوزه سازندگی و سلامت نیز اقدامات مؤثری انجام می‌دهند.

توسعه اورژانس بیمارستان الزهرا در دست اجراست

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای پروژه اورژانس بیمارستان الزهرا(س) اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه با سرعت مناسبی پیش می‌رود و پیشرفت انجام‌شده در مدت کوتاه، قابل توجه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأکید بر اهمیت فضای فیزیکی در کیفیت خدمات اورژانسی افزود: اورژانس، یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر بیمارستان و نقطه آغاز ارائه خدمات فوری به بیماران است. بهبود فضای فیزیکی این بخش می‌تواند بر رضایتمندی بیماران و شرایط کاری کارکنان تأثیر بگذارد.

شیرانی همچنین با اشاره به بازسازی سالن همایش بیمارستان اظهار کرد: در بازدید پیشین، ضرورت تغییر و بهسازی این سالن مطرح شده بود و اکنون این فضا با تلاش مجموعه اجرایی و همکاری ارتش به شرایط مطلوب‌تری رسیده است.

وی در پایان با قدردانی از تمامی عوامل مشارکت‌کننده در اجرای پروژه‌های بیمارستان الزهرا(س) ابراز امیدواری کرد که طرح‌های در دست اجرا نیز در آینده نزدیک تکمیل و زمینه ارتقای بیشتر خدمات درمانی در استان اصفهان فراهم شود.