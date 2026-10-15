  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

سردار نقدی در اجتماع «جان‌فدا» رشت سخنرانی می‌کند

سردار نقدی در اجتماع «جان‌فدا» رشت سخنرانی می‌کند

رشت- سخنگوی رزمایش «جان‌فدا» گیلان با اشاره به برگزاری این اجتماع در رشت گفت: سردار «محمدرضا نقدی»، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این برنامه سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید غلامرضا امیری صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در پنجشنبه ۲۳ مهر، ساعت ۱۳ در رشت و با حضور اقشار مختلف مردم ، اظهار کرد:سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این برنامه سخنرانی خواهد کرد.

سخنگوی رزمایش جان فدا با بیان اینکه این رزمایش جلوه‌ای از آمادگی مردم در برابر تهدیدها و عزم آنان برای دفاع از کشور است، افزود: حضور اقشار مختلف مردم در این برنامه، بر اهمیت مشارکت مردمی در دفاع از کشور تأکید دارد.

وی افزود:از عموم مردم رشت و اقشار مختلف استان گیلان دعوت می‌شود با حضور در اجتماع «جان‌فدا»، در این برنامه شرکت کنند.

کد مطلب 6978565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها