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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

بیش از ۳۰ ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی ابرکوه شناسایی شد

بیش از ۳۰ ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی ابرکوه شناسایی شد

یزد- دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه از شناسایی بیش از ۳۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان در جریان اجرای مانور عملیاتی یک‌روزه طرح حکاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سجاد زارع‌زاده اظهار کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه، نظارت میدانی و پیگیری تخلفات با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در جریان اجرای مانور یک‌روزه طرح حکاک در شهرستان ابرکوه، بیش از ۳۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شناسایی شد که پس از طی مراحل قانونی و صدور اخطاریه‌های لازم، پرونده‌های مربوط برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تصریح کرد: اجرای طرح حکاک با هدف شناسایی به‌موقع تخلفات، جلوگیری از ساخت‌وسازهای خلاف قانون و تقویت نظارت میدانی انجام می‌شود.

زارع‌زاده خاطرنشان کرد: حفاظت از زمین‌های کشاورزی، صیانت از حقوق عمومی و حفظ ظرفیت تولید و امنیت غذایی، مستلزم همکاری دستگاه‌های مسئول و برخورد قانونی با تخلفات است.

کد مطلب 6978572

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