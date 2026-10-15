به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سجاد زارع‌زاده اظهار کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه، نظارت میدانی و پیگیری تخلفات با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در جریان اجرای مانور یک‌روزه طرح حکاک در شهرستان ابرکوه، بیش از ۳۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شناسایی شد که پس از طی مراحل قانونی و صدور اخطاریه‌های لازم، پرونده‌های مربوط برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تصریح کرد: اجرای طرح حکاک با هدف شناسایی به‌موقع تخلفات، جلوگیری از ساخت‌وسازهای خلاف قانون و تقویت نظارت میدانی انجام می‌شود.

زارع‌زاده خاطرنشان کرد: حفاظت از زمین‌های کشاورزی، صیانت از حقوق عمومی و حفظ ظرفیت تولید و امنیت غذایی، مستلزم همکاری دستگاه‌های مسئول و برخورد قانونی با تخلفات است.