بازسازی بیمارستان الزهرا حاصل همت ارتش در روزهای دشوار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد، صبح پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از ۱۷ پروژه بیمارستان الزهرا(س) اصفهان که با تلاش قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی چهار ماه اجرا شد، با تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار اظهار کرد: پرستاران در سختی‌ها استوار، در بحران‌ها آرام و در مسیر خدمت به بیماران، بی‌منت و خالصانه تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به نقش کادر درمان در شرایط دشوار کشور افزود: پرستاران علاوه بر درمان جسم بیماران، با رفتار و حمایت خود به آرامش روحی و روانی آنان نیز کمک می‌کنند و حرفه پرستاری فراتر از یک شغل، عرصه‌ای مبتنی بر ایمان، تعهد و فداکاری است.

استاندار اصفهان با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان در جریان جنگ ۱۲ روزه، ناآرامی‌ها و جنگ رمضان بیان کرد: کارکنان حوزه سلامت در شرایط بحرانی با فشار کاری فراوانی روبه‌رو بودند، اما خدمت‌رسانی به بیماران را ادامه دادند و در کنار مردم ماندند.

بازسازی بیمارستان الزهرا پس از چند دهه ضرورت داشت

جمالی‌نژاد با اشاره به سابقه فعالیت بیمارستان الزهرا(س) گفت: این بیمارستان که در سال ۱۳۷۱ وارد چرخه درمان شد، طی دهه‌های گذشته خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه کرده و بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و تأسیسات آن به بازسازی اساسی نیاز داشت.

وی با بیان اینکه در دوره‌های مختلف مسئولیت خود، از نزدیک با شرایط این بیمارستان آشنا بوده است، افزود: همواره آرزوی بازسازی و نوسازی این مجموعه درمانی را داشتم تا ظرفیت‌های آن به شکل مطلوب‌تری در خدمت بیماران قرار گیرد؛ امروز اجرای این پروژه‌ها زمینه تحقق بخشی از این خواسته را فراهم کرده است.

استاندار اصفهان با قدردانی از مینو موحدی، رئیس بیمارستان الزهرا(س)، و مجموعه کارکنان این مرکز اظهار کرد: پیگیری‌های مدیریتی و همراهی کارکنان بیمارستان در کنار مشارکت ارتش، زمینه اجرای این اقدامات را فراهم کرد و بهبود محیط درمانی می‌تواند بر رضایتمندی بیماران و شرایط کاری کارکنان تأثیرگذار باشد.

ارتش در کنار مأموریت‌های دفاعی، از بخش سلامت حمایت می‌کند

جمالی‌نژاد با اشاره به مشارکت قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش در اجرای ۱۷ پروژه بیمارستان الزهرا(س) طی چهار ماه تصریح کرد: ارزش این اقدامات در آن است که مجموعه‌ای با مسئولیت‌های مهم دفاعی، در شرایطی که خود نیز با خسارت‌ها و دشواری‌هایی روبه‌رو بوده، برای رفع نیازهای دیگر بخش‌های کشور وارد میدان شده است.

وی ادامه داد: نیروهای ارتش علاوه بر دفاع از مرزها و امنیت کشور، در بازسازی خسارت‌ها، امدادرسانی و اجرای پروژه‌های عمرانی و درمانی نیز مشارکت دارند. این اقدامات تنها به بیمارستان الزهرا محدود نیست و در دیگر بخش‌های استان اصفهان نیز پروژه‌هایی با مشارکت این مجموعه در حال اجراست.

استاندار اصفهان با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری از حدود یک‌هزار و ۷۰۰ تا یک‌هزار و ۸۰۰ پروژه در استان طی دهه فجر و حجم سرمایه‌گذاری حدود ۴۰ تا ۵۰ همت برای این طرح‌ها گفت: با وجود گستردگی پروژه‌های افتتاح‌شده، اجرای طرح‌های بیمارستان الزهرا برای من اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه این اقدامات از سوی مجموعه‌ای انجام شده که هم‌زمان مسئولیت‌های دفاعی و بازسازی خسارت‌های وارده را نیز بر عهده دارد.

وی همچنین از مشارکت ارتش در اجرای پروژه‌های دیگر، از جمله بهسازی یکی از خوابگاه‌های دانشگاه هنر اصفهان، قدردانی کرد و افزود: تداوم این همکاری‌ها می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز مردم و ارتقای خدمات عمومی کمک کند.

اراده نیروهای اجرایی در شرایط دشوار اهمیت بیشتری دارد

جمالی‌نژاد با تأکید بر دشواری شرایط کاری نیروهای ارتش در ماه‌های اخیر خاطرنشان کرد: این مجموعه در مقاطع مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و حوادث داخلی، در کنار بخش‌های مختلف کشور حضور داشته و در حوزه سلامت نیز کادر درمان را تنها نگذاشته است.

وی با قدردانی از امیر ولی رحمانی و مجموعه قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش اظهار کرد: در شرایط دشوار، اراده و پشتکار نیروهای اجرایی اهمیت زیادی دارد و آنچه در اجرای این پروژه‌ها مشاهده می‌شود، نمونه‌ای از تداوم خدمت‌رسانی در کنار انجام مسئولیت‌های دیگر است.

استاندار اصفهان در پایان با قدردانی از ارتش، مدیران بیمارستان، کادر درمان و خیرین حوزه سلامت ابراز امیدواری کرد که پروژه‌های در دست اجرا نیز با همین روند تکمیل شود و ظرفیت ارائه خدمات درمانی در استان بیش از گذشته افزایش یابد.