امیدهای کاراته ایران در انتظار دو مدال برنز

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی رده های سنی جهان روز گذشته با حضور ۱۸۶۵ کاراته کا از ۱۰۷ کشور به میزبانی لهستان در شهر «بیلسکو بیالا» آغاز شد.



در روز نخست این مسابقات رقابت های کاتای انفرادی و تیمی و همچنین مبارزات بخش کومیته زیر ۲۱ سال بانوان برگزار شد که تنها دو نماینده کشورمان با راهیابی به دیدار رده بندی شانس کسب مدال را پیدا کردند.



غزل فتحی نماینده وزن ۵۰- کیلوگرم کار خود را برتری ۶ بر یک مقابل «آدلا گوئیرما» از انگلیس آغاز کرد و سپس ۴ بر یک «کارلا گوآردنو» از اسپانیا و ۳ بر صفر «الکساندرا وولف» از آلمان را شکست داد و راهی نیمه‌نهایی شد. فتحی در این مرحله پس از تساوی یک بر یک مقابل« اگنس آیمان» از سوئد با رای داوران باخت از صعود به فینال بازماند. وی روز یکشنبه برای کسب مدال برنز به دیدار «یاماگوچی» از ژاپن خواهد رفت.

در وزن ۵۵- کیلوگرم فاطمه جعفرنژاد دور نخست با نتیجه یک بر صفر «رینا» از مکزیک را شکست داد و در ادامه «بوسه کیلیچ» از ترکیه را در قانون سنشو (امتیاز اول) از پیش رو برداشت. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی ۸ بر ۳ در پیکار با «ژانزیم بخشید» یگوتوآ از قزاقستان به برتری دست یافت. جعفرنژاد در در مرحله نیمه‌نهایی نتیجه را به »سالی عبدو» از مصر واگذار کرد و از صعود به دیدار فینال بازماند. وی نیز برای کسب مدال برنز روز یکشنبه با «تارکو راومایسه» از مراکش مبارزه می کند.



متین فریمند در کاتا انفرادی زیر ۲۱ سال پسران، محراب خاک‌نشین، محمد اباذریان و محمد رضایی در کاتا تیمی جوانان، زهرا رضا زاده، در وزن ۶۱- کیلوگرم امیدو مهلا صداقت در وزن ۶۸+ کیلوگرم با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات خارج شدند.

این دوره از مسابقات تا روز یکشنبه در لهستان ادامه خواهد یافت