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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

امتیازخواهی زلنسکی از ترامپ برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه

امتیازخواهی زلنسکی از ترامپ برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه

رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد: حملات به بخش انرژی روسیه را متوقف نخواهیم کرد، مگر آنکه در ازای آن، موشک‌های پاتریوت بیشتری دریافت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با ابراز نارضایتی از مواضع دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال جنگ در کشورش گفت: کار ما تمام است.

رئیس جمهور اوکراین در این خصوص اعلام کرد که کی یف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را ازسر خواهد گرفت.

وی در مصاحبه با فایننشال تایمز از عدم ارسال هشدارهای موشکی انتقاد کرد و خشم خود را از مسدود شدن ارائه اطلاعات از سوی آمریکا ابراز داشت.

زلنسکی گفت: کی یف پس از ادامه حملات مسکو به زیرساخت‌های انرژی اوکراین علیرغم اعلام آتش‌بس انرژی توسط ترامپ، حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را ازسر خواهد گرفت. ما حملات به بخش انرژی را متوقف نخواهیم کرد، مگر آنکه در ازای آن، موشک‌های پاتریوت بیشتری دریافت کنیم.

کد مطلب 6978581

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    نظرات

    • صادق IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
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      پاسخ
      اگر اروپا ازاوکراین حمایت نمیکرد ترامپ دزدوغارتگر میدون روخالی می دیدبه اوکراین حمله میکردوزانسکی رو مثل مادورو درونزوئلا دستگیروزندانی میکرد.

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