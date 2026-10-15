«اعتماد» برگ برنده تعاونی های خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح پنجشنبه در دیدار با تعاونگران استان اظهار کرد: هر جا فعالیت‌ها با وحدت، انسجام و صمیمیت دنبال شده، نتایج و دستاوردهای خوبی به دست آمده است.

استاندار خراسان جنوبی گفت: به نظر می‌رسد یکی از رموز موفقیت مجموعه اتاق تعاون استان نیز همین هماهنگی و همدلی بوده است.

وی با اشاره به نگاه مثبت دولت به بخش تعاون افزود: در خراسان جنوبی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به‌عنوان مجموعه‌های فعال بخش خصوصی، اقدامات و دستاوردهای خوبی داشته‌اند و در این میان، اتاق تعاون نیز توانسته است در فعال‌سازی برخی تعاونی‌های غیرفعال و ایجاد تعاونی‌های جدید با رویکردی مؤثر، گام‌های ارزشمندی بردارد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد تعاونی‌های مرزنشینان و ضرورت نظارت بر فعالیت آن‌ها بیان کرد: در حوزه تعاونی‌های مرزنشینان، اقدامات مدیریتی و نظارتی مناسبی انجام شده است.

هاشمی افزود: همچنین در زمینه تعاونی‌های فعال در حوزه نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر، استان از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است و می‌تواند با توسعه این فعالیت‌ها، زمینه ایجاد درآمد و بهبود شرایط اقتصادی اعضای تعاونی‌ها را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت اعتمادسازی در میان مردم تصریح کرد: اگر به دنبال ایجاد اشتغال پایدار و فراهم کردن زمینه ماندگاری مردم در شهرستان‌ها و روستاها هستیم، باید به ظرفیت‌های بخش تعاون توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

هاشمی تصریح کرد: نیروی انسانی اهمیت فراوانی دارد، اما آنچه باید بیش از هر چیز مورد توجه قرار گیرد، اعتماد مردم است؛ چراکه اعتماد عمومی، برگ برنده تعاونی‌ها و زمینه‌ساز موفقیت آن‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌های اجتماعی فرصتی برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم است، خاطرنشان کرد: مسئولیت و جایگاهی که در اختیار ما قرار گرفته، فرصتی ارزشمند برای خدمت به مردم است و باید از این فرصت در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و پاسداشت آرمان‌های شهدا استفاده کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به همراهی مردم خراسان جنوبی در مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف افزود: در جریان سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به استان، آنان خراسان جنوبی را به‌عنوان «پایتخت وحدت» مورد توجه قرار دادند.

وی بیان کرد: این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در زمینه همدلی، انسجام اجتماعی و همراهی مردم با نظام و انقلاب است.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف تأکید کرد: مردم استان، مردمی نجیب، فهیم و قدرشناس هستند و در رویدادهای اخیر نیز بار دیگر همراهی خود را نشان دادند.

هاشمی بیان کرد: در برابر چنین مردمی، همه مسئولان وظیفه دارند با صداقت، جدیت و احساس مسئولیت بیشتری خدمت کنند و برای رفع مشکلات آنان از هیچ تلاشی دریغ نکنند.