به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش منطقه‌ای «بیج‌بوک» که بر پایه اطلاعات گردآوری‌شده از مناطق مختلف آمریکا تهیه می‌شود، برخی کسب‌وکارها از بالا ماندن قیمت گازوئیل و انتقال هزینه‌های اضافی سوخت به زنجیره تأمین خبر داده‌اند.

بر اساس گزارش رویترز، افزایش هزینه حمل بار تنها به بخش حمل‌ونقل محدود نمانده و می‌تواند هزینه‌هایی مانند جابه‌جایی کالا، بسته‌بندی و مواد اولیه وابسته به فرآورده‌های نفتی را نیز بالا ببرد.

در برخی مناطق، شرکت‌ها توانسته‌اند بخشی از افزایش هزینه‌ها را از طریق افزایش قیمت فروش جبران کنند؛ با این حال، انتقال کامل هزینه‌ها به مشتریان برای همه کسب‌وکارها امکان‌پذیر نیست.

بیج‌بوک همچنین تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که در آن فعالیت اقتصادی در بیشتر مناطق با سرعتی محدود تا متوسط افزایش یافته، اما رشد قیمت‌ها و عدم‌قطعیت‌های اقتصادی همچنان بر تصمیم‌های شرکت‌ها اثر می‌گذارد. وضعیت اشتغال نیز در بسیاری از مناطق کم‌تحرک توصیف شده و شماری از بنگاه‌ها از احتیاط در استخدام خبر داده‌اند.

تداوم افزایش هزینه سوخت می‌تواند از مسیر بالا بردن کرایه حمل‌ونقل و هزینه تولید، فشار تورمی را در بخش‌های مختلف اقتصاد حفظ کند. اهمیت این موضوع برای سیاست‌گذاران آن است که رشد قیمت‌ها ممکن است حتی در شرایط کند شدن استخدام و محدود بودن رشد اقتصادی ادامه یابد.

گزارش بیج‌بوک مجموعه‌ای از مشاهدات کسب‌وکارها در مناطق مختلف است و به‌تنهایی اندازه دقیق اثر افزایش سوخت بر کل اقتصاد آمریکا را مشخص نمی‌کند؛ با این حال، تصویری از نحوه انتقال هزینه‌های انرژی به فعالیت روزمره بنگاه‌ها ارائه می‌دهد.