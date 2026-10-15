به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در پیامی تصویری به بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان قم اظهار کرد: در کنار توسعه عدالت در دسترسی به آموزش، باید زمینه برخورداری برابر دانش‌آموزان از آموزش باکیفیت نیز فراهم شود و این موضوع نباید در برنامه‌ریزی‌های آموزشی مورد غفلت قرار گیرد.



وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به کیفیت‌بخشی در نظام تعلیم و تربیت افزود: در مجموعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، کمیسیون مدرسه شکل گرفته و از ظرفیت‌های موجود استفاده می‌شود، اما انتظار می‌رود ارتقای کیفیت آموزشی نیز با جدیت بیشتری در کانون توجه قرار گیرد.



کاظمی با اشاره به اهتمام رئیس‌جمهور به مسائل آموزش‌وپرورش گفت: تمرکز ویژه رئیس‌جمهور بر مسائل این حوزه، فرصت ارزشمندی برای نظام تعلیم و تربیت کشور به شمار می‌رود و از این بابت قدردانی می‌کنم.



وی ادامه داد: رئیس‌جمهور با صرف وقت قابل توجه و برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه درباره مسائل آموزش‌وپرورش، دغدغه‌های خود را در این زمینه نشان داده است و یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های ایشان، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است.



معلمان توانمند و باانگیزه کیفیت آموزش را ارتقا می‌دهند



وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش معلمان در ارتقای کیفیت آموزشی بیان کرد: معلمان یکی از ارکان اصلی کیفیت تعلیم و تربیت هستند و برخورداری آنان از انگیزه، منزلت اجتماعی و معیشت مناسب باید مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: نظام آموزشی کشور به معلمانی توانمند نیاز دارد که از دانش، بینش و مهارت کافی برخوردار باشند و در کنار توانمندی حرفه‌ای، انگیزه لازم برای انجام مسئولیت‌های خود را نیز داشته باشند.



کاظمی خاطرنشان کرد: معلمان توانمند و باانگیزه می‌توانند در کنار برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه محتوای آموزشی، برنامه درسی، فعالیت‌های فوق‌برنامه و برنامه‌های تربیتی، زمینه ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت را فراهم کنند.



وی با اشاره به ابعاد مختلف مأموریت آموزش‌وپرورش گفت: تحقق عدالت آموزشی تنها به فراهم‌کردن امکان دسترسی به مدرسه محدود نمی‌شود، بلکه برخورداری دانش‌آموزان از فرصت‌های برابر برای یادگیری و بهره‌مندی از آموزش باکیفیت نیز باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی دنبال شود.



هویت ملی و دینی دانش‌آموزان تقویت می‌شود



وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت هویت ملی و دینی را از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: برنامه‌ریزی در حوزه‌های پرورشی، فرهنگی و ورزشی می‌تواند در تقویت هویت دانش‌آموزان نقش مؤثری ایفا کند.



وی با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی کشور افزود: حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها و شکل‌گیری اجتماعات مردمی، فرصت ارزشمندی برای فعالیت‌های تربیتی فراهم کرده است که باید از آن برای رشد و ارتقای هویت ملی و دینی دانش‌آموزان بهره گرفت.



کاظمی با اشاره به جایگاه ویژه شهر قم و حرم مطهر اهل‌بیت(ع) در این زمینه بیان کرد: ظرفیت‌های معنوی و مذهبی قم می‌تواند در برنامه‌های تربیتی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه تقویت باورهای دینی و هویت معنوی نسل آینده را فراهم کند.



وی در پایان با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز استان قم گفت: از حضور، بخشندگی، دست‌های سخاوتمند و قلب‌های مهربان خیرین که برای آینده این سرزمین تلاش می‌کنند، صمیمانه سپاسگزارم و به همه این عزیزان ادای احترام می‌کنم.