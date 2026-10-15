به گزارش خبرنگار مهر، دریادار دوم علی مصدق‌خواه روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از پرستاران ارتش که در دانشکده پرستاری ارتش برگزار شد، با اشاره به تداوم روحیه ایثار و فداکاری در میان کادر درمان اظهار کرد: روحیه‌ای که از دوران دفاع مقدس تا امروز استمرار یافته، موجب سربلندی ما در اجرای مأموریت‌ها شده است.

وی افزود: پس از دوران دفاع مقدس، در بحران کرونا نیز شهدای مدافع سلامت را تقدیم کردیم. همکاران پرستار و پیراپزشک ما با ایثارگری از این بحران سربلند بیرون آمدند و شهدای آنان، چراغ راه دیگر همکاران در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم شدند.

شهدای پرستار و پیراپزشک؛ الگوی همرزمان در بهداشت و درمان ارتش

معاون بهداشت، درمان، امداد و آموزش پزشکی ارتش با تاکید بر استمرار این روحیه در جنگ تحمیلی سوم گفت: در این جنگ نیز شهدایی از میان پرستاران و پیراپزشکان تقدیم کردیم که الگوی همرزمان خود در بهداشت و درمان ارتش و همه پرستاران و پیراپزشکان هستند.

وی با گرامیداشت یاد این شهدا تصریح کرد: سروان محمود صادقی در ناو دنا و در فاصله ۲ هزار مایلی از مرزهای خاکی کشور، ناجوانمردانه به شهادت رسید. سروان مهدی علیزاده نیز در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به بانه شهید شد. شهید محمدجواد موسوی در بندر طاهری و شهید آروین رضایی در پدافند تبریز به شهادت رسیدند.

دریادار دوم مصدق خواه ادامه داد: این شهدا چراغ راه ما هستند و اطمینان داشته باشید که در حفظ حدود و ثغور میهن اسلامی، لحظه‌ای فروگذار نخواهیم کرد. افتخار ما این است که برای افزایش توان رزم، در کنار رزمندگان و گاهی حتی جلوتر از آنان، به خدمت‌رسانی ادامه دهیم.

معاون بهداشت، درمان، امداد و آموزش پزشکی ارتش یادآور شد: این شهدا، الگوی اصلی ما و همه دانشجویانی هستند که در این دانشکده با قدمت ۵۰ سال تحصیل می‌کنند.

حضور دو استاد دانشکده در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان

وی با اشاره به دستاوردهای علمی استادان پرستاری اظهار کرد: همان‌گونه که در عرصه مأموریت با تقدیم شهدا سربلند بوده‌ایم، در عرصه علمی نیز دانشمندان و استادان پرستاری ما توانسته‌اند رتبه‌های خوبی کسب کنند.

دریادار دوم مصدق خواه افزود: به‌تازگی دو نفر از استادان این دانشکده، دکتر زارعیان و دکتر فارسی، در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند که جای قدردانی دارد.

وی تاکید کرد: با دو بال علم و ایثار و فداکاری، در کنار رزمندگان اسلام خواهیم ماند و در انجام وظایف خود لحظه‌ای کوتاهی نخواهیم کرد. امیدواریم در آینده، شاهد ارتقای بیشتر جایگاه علمی این دانشکده و همه پرستاران مجموعه بهداشت و درمان ارتش باشیم.