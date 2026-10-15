به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، روز پنجشنبه ۲۳ مهر در مراسم تجلیل از پرستاران ارتش که در دانشکده پرستاری ارتش برگزار شد، با ابلاغ سلام گرم فرمانده کل ارتش به حاضران، برای فرمانده معظم کل قوا آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.

دریادار سیاری در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی حضرت زینب کبری(س) اظهار کرد: ایمان، تعهد، ولایت‌مداری، ایثارگری، تقوا، انگیزه و مجاهدت در عرصه جهاد تبیین، از ویژگی‌های این بانوی بزرگ اسلام است؛ بانویی که قافله عاشورا را هدایت کرد و با سخنرانی‌های خود، کمر دشمن را شکست.

وی افزود: هنگامی که این ویژگی‌ها را با انتظاراتی که از جامعه پرستاری داریم تطبیق می‌دهیم، اهمیت نام‌گذاری سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) به‌عنوان روز پرستار روشن‌تر می‌شود. این انتخاب، نشان‌دهنده معنویت والا و ایثارگری جامعه پرستاری است.

رئیس ستاد ارتش با تأکید بر ضرورت بازخوانی هویت و تجربه‌های گذشته گفت: هر سال افراد جدیدی به جمع ما اضافه می‌شوند؛ ازاین‌رو لازم است در طول سال، به هویت، تاریخ و فعالیت‌های گذشته خود مراجعه کنیم و از تجربه‌ها و موفقیت‌های به‌دست‌آمده بهره ببریم.

دریادار سیاری با تشریح مأموریت‌های ارتش تصریح کرد: برابر اصل ۱۴۳ قانون اساسی، ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئول دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و نظام جمهوری اسلامی ایران است. دفاع از تمامیت ارضی نیز شامل دفاع از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور می‌شود.

وی ادامه داد: برای انجام این مأموریت خطیر و بزرگ، باید نیازمندی‌های ارتش تأمین شود. اگر مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی و فعالیت دستگاه‌های مختلف کشور را بررسی کنیم، کاری مهم‌تر از این مسئولیت وجود ندارد.

انسان از تجهیزات مهم‌تر است

معاون هماهنگ‌کننده ارتش، نیروی انسانی و تجهیزات را دو نیاز اساسی برای اجرای مأموریت‌های ارتش دانست و گفت: نخستین نیاز، تأمین نیروی انسانی برابر جداول سازمانی و دومین نیاز، برخورداری از تجهیزات است. البته نیازمندی‌های دیگری نیز وجود دارد که بیان آن‌ها در فرصت این جلسه نمی‌گنجد.

وی با تأکید بر اینکه انجام مأموریت‌های بزرگ ارتش به نیروی انسانی کیفی نیاز دارد، اظهار کرد: نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران باید مؤمن، متعهد، ایثارگر، ولایت‌مدار، شهادت‌طلب، برخوردار از علم و دانش، باانگیزه و سالم باشد.

دریادار سیاری افزود: اگر نیروی انسانی از کیفیت لازم، به‌ویژه سلامت برخوردار نباشد، چگونه می‌توان انتظار داشت ارتش در همه شرایط آب‌وهوایی، در مناطق مختلف کشور و در تمام زمان‌ها، مأموریت خود را به‌خوبی انجام دهد؟ انسان‌های سالم و کیفی می‌توانند این مسئولیت را بر عهده بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع به ارتش محدود نمی‌شود؛ رشد هر سازمانی به کیفیت نیروی انسانی آن وابسته است. اگر کارکنان یک سازمان از ویژگی‌ها و کیفیت لازم برخوردار نباشند، آن سازمان نیز نمی‌تواند مأموریت خود را به‌درستی انجام دهد.

رئیس ستاد ارتش در ادامه، با نقل خاطره‌ای از ارائه گزارش به رهبر شهید درباره تجهیزات نیروی دریایی گفت: در پایان آن گزارش، ایشان بر این نکته تأکید کردند که انسان از تجهیزات مهم‌تر است؛ زیرا اگر همه تجهیزات پیشرفته دنیا را در اختیار داشته باشیم، اما نیروی انسانی کیفی برای بهره‌برداری از آن‌ها نداشته باشیم، این تجهیزات به هدر می‌رود.

وی ادامه داد: در مقابل، اگر تجهیزات در اختیار نداشته باشیم، اما از نیروی انسانی کیفی برخوردار باشیم، این سرمایه انسانی می‌تواند تجهیزات را بسازد و به‌خوبی از آن‌ها بهره‌برداری کند. این نگاه، اهمیت و جایگاه نیروی انسانی در پیشرفت سازمان‌ها را به‌روشنی نشان می‌دهد.

مراقبت و اجرای تدابیر بهداشتی و درمانی باید پس از پایان خدمت نیز دنبال شود

دریادار سیاری در ادامه، با تشریح مراحل جذب نیروی انسانی در ارتش اظهار کرد: داوطلبان پس از انتشار فراخوان، در آزمون شرکت می‌کنند و سپس معاینات اولیه و تخصصی و مصاحبه‌های مختلف را پشت سر می‌گذارند تا پس از عبور از مراحل گزینش، به جمع کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بپیوندند.

وی با تأکید بر اینکه سلامت، از مهم‌ترین شاخص‌های جذب و گزینش نیروی انسانی است، افزود: ارزیابی این شاخص بر عهده مجموعه بهداشت و درمان است. این مجموعه باید در تمامی مراحل، دقت لازم را داشته باشد تا سالم‌ترین جوانان برای خدمت در ارتش جذب شوند. هرچه دقت در این زمینه بیشتر باشد، در آینده نیروی انسانی مناسب‌تری برای انجام مأموریت خطیر ارتش در اختیار خواهیم داشت.

رئیس ستاد ارتش ادامه داد: مسئولیت بهداشت و درمان به مرحله جذب محدود نمی‌شود؛ بلکه در طول ۳۵ سال خدمت و حتی بیشتر، حفظ سلامت کارکنان بر عهده این مجموعه است. مراقبت، کنترل، نظارت و اجرای تدابیر بهداشتی و درمانی باید در تمام دوران خدمت استمرار داشته باشد و حتی پس از پایان خدمت نیز دنبال شود.



حفظ سلامت کارکنان، توان دفاعی و بازدارندگی کشور را افزایش می‌دهد



دریادار سیاری تصریح کرد: نقش بهداشت و درمان ارتش در حفظ سلامت کارکنان، موجب ارتقای توان دفاعی و توان بازدارندگی کشور می‌شود. هرچه توان دفاعی افزایش یابد، بازدارندگی نیز بیشتر خواهد شد و اینجاست که نقش اساسی مجموعه بهداشت و درمان خود را نشان می‌دهد.



وی افزود: این موضوع، اهمیت و جایگاه بهداشت و درمان را در سازمان و ساختار ارتش روشن می‌کند. همه اعضای این مجموعه و عزیزانی که در سراسر کشور در حوزه بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند، از چنین جایگاه والایی برخوردارند.



انجام جراحی‌های بزرگ با کمترین امکانات در دفاع مقدس



معاون هماهنگ‌کننده ارتش با مرور خدمات جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس گفت: در آغاز جنگ و در سال ۱۳۵۹، تجربه چندانی در زمینه مدیریت وضعیت سلامت و رسیدگی به مجروحان جنگی نداشتیم، اما در ادامه، عملیات‌های بزرگی مانند ثامن‌الائمه(ع) و بیت‌المقدس انجام شد و مجموعه بهداشت و درمان، مسئولیت سنگینی بر عهده گرفت.



وی با اشاره به شرایط عملیات بیت‌المقدس اظهار کرد: این عملیات در گرمای حدود ۵۰ درجه خوزستان، ۲۶ روز استمرار داشت و نزدیک به ۶ هزار شهید تقدیم شد. باید دید مجموعه بهداشت و درمان در آن گرما و زیر آتش توپخانه و خمپاره دشمن، چگونه مجروحان را امدادرسانی و شهدا را تخلیه می‌کرد.



دریادار سیاری ادامه داد: نباید تصور کنیم که در آن زمان، امکانات گسترده و بیمارستان‌های مجهز امروزی در اختیار بود. جامعه بهداشت و درمان در میدان نبرد، با کمترین امکانات، بزرگ‌ترین عمل‌های جراحی را انجام داد و جان بسیاری از انسان‌ها را نجات داد.



وی با اشاره به نمونه‌ای از شرایط استقرار بهداری در عملیات پنجم مهر ۱۳۶۰ گفت: محل بهداری ما زیر یک پل جاده‌ای بود؛ آن هم در شرایطی که جاده‌های آن زمان مانند بزرگراه‌های امروز نبود و حتی عبور دو خودرو از کنار یکدیگر به‌سختی انجام می‌شد. جامعه پزشکی در چنین فضایی، مجروحان را درمان می‌کرد و با حداقل امکانات، جان انسان‌ها را نجات می‌داد.



رئیس ستاد ارتش تأکید کرد: این اقدامات، حاصل یاری خداوند، توسل به ائمه اطهار(ع)، همت بلند و روحیه ایثارگری مجموعه بهداشت و درمان بود.



انضباط و ایثارگری کادر درمان ارتش در مقابله با کرونا



وی با اشاره به عملکرد بهداشت و درمان ارتش در دوران کرونا اظهار کرد: اسناد نشان می‌دهد که مجموعه بهداشت و درمان ارتش در مقابله با کرونا، نتایج بسیار خوبی به دست آورد. بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان فوت بیماران در برخی بیمارستان‌های خارج از ارتش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد بود، درحالی‌که این میزان در بیمارستان‌های ارتش حدود ۵ تا ۶ درصد و حتی کمتر بود.



دریادار سیاری این عملکرد را حاصل نظم، انضباط، علاقه‌مندی، ایثار و ازخودگذشتگی کارکنان دانست و افزود: کادر درمان می‌دانست که هنگام مواجهه با بیمار، خود نیز در معرض خطر قرار دارد. این خطر جدی بود و در همین مسیر نیز شهید تقدیم کردیم، اما همکاران ما برای بهبود بیماران، پای کار ماندند.



ایجاد نقاهتگاه ۲ هزار تختخوابی در ۷۲ ساعت



معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به ایجاد نقاهتگاه بیماران کرونایی در تهران گفت: در اوج تعطیلات، ظرف ۷۲ ساعت، یک نقاهتگاه ۲ هزار تختخوابی در محل نمایشگاه تهران ایجاد و آماده بهره‌برداری کردیم.



وی افزود: یکی از مهم‌ترین آثار این اقدام، تقویت روحیه مردم تهران بود؛ مردم دیدند که همه پای کار ایستاده‌اند و امکانات برای خدمت‌رسانی آماده است. اقدامات ما در بحران‌ها به مردم روحیه می‌دهد و اگر خودمان روحیه نداشته باشیم، نمی‌توانیم به جامعه روحیه بدهیم.



دریادار سیاری ادامه داد: این اقدامات موجب می‌شود مردم با روحیه باشند و بدانند مجموعه‌ای برای کمک به آنان حضور دارد.



استمرار خدمت‌رسانی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ارتش در جنگ رمضان



وی با اشاره به خدمات درمانی ارتش در جنگ ۴۰ روزه رمضان تصریح کرد: تمامی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ما در این جنگ خدمت‌رسانی کردند و این خدمات همچنان ادامه دارد.



رئیس ستاد ارتش همچنین با تأکید بر ضرورت آمادگی مراکز درمانی در تعطیلات نوروز گفت: در این ایام، همواره نگرانی‌هایی درباره پاسخ‌گویی بیمارستان‌ها در صورت بروز حوادث وجود دارد، اما مجموعه درمانی ارتش با برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت یکایک کارکنان، آماده پاسخ‌گویی و خدمت‌رسانی است.



وی خاطرنشان کرد: حضور و آمادگی شما به مردم روحیه می‌دهد و قرار دادن خدمت به مردم در دستور کار، اقدامی بسیار ارزشمند است.

توجه به هویت و بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان؛ ویژگی سازمان موفق



دریادار سیاری در ادامه سخنان خود، با تشریح ویژگی‌های یک سازمان موفق و تطبیق آن با مجموعه بهداشت و درمان ارتش اظهار کرد: سازمان موفق به هویت و گذشته خود توجه دارد. مرور اقدامات ارزشمند بهداشت و درمان ارتش از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، اهمیت بسیاری دارد و باید از تجربه‌های این مسیر به‌خوبی بهره ببریم.



وی افزود: پزشکان و همه کارکنان بهداشت و درمان باید اقدامات پیشینیان و پیشکسوتان خود را، به‌ویژه در هشت سال دفاع مقدس، مطالعه کنند و از تجربه‌های آنان بهره بگیرند. نمی‌توان اقداماتی را که با کمترین امکانات به ارائه بهترین خدمات منجر شده است، نادیده گرفت و مرور نکرد.



رئیس ستاد ارتش با تأکید بر ضرورت شناخت مأموریت سازمان گفت: سازمان موفق، مأموریت خود را می‌شناسد و بر مبنای آن، مسیر حرکت و نقشه راه خود را تنظیم می‌کند. مجموعه بهداشت و درمان ارتش نیز باید مأموریت خود را مبنای برنامه‌ریزی و حرکت قرار دهد.



وی ادامه داد: شناخت نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدها، از دیگر ویژگی‌های سازمان موفق است. سازمانی که نقاط قوت و ضعف خود را نشناسد، نمی‌تواند مسیر موفقیت را به‌درستی طی کند؛ همان‌گونه که بدون شناخت فرصت‌ها و تهدیدها، برنامه‌ریزی مناسب امکان‌پذیر نیست.



آینده‌نگری و تربیت نیروی انسانی در دستور کار بهداشت و درمان ارتش



دریادار سیاری با اشاره به اهمیت آینده‌نگری تصریح کرد: آنچه امروز در مجموعه بهداشت و درمان ارتش و دانشگاه علوم پزشکی ارتش مشاهده می‌کنیم، نشان‌دهنده توجه به آینده است. باید بدانیم اکنون در چه جایگاهی قرار داریم، وضعیت مطلوب ما چیست، نقشه راه کدام است و چگونه باید حرکت کنیم.



وی افزود: سازمان موفق برای آینده خود در ابعاد مختلف، از تأمین نیروی انسانی و تجهیزات تا اماکن و امکانات، برنامه‌ریزی می‌کند و تربیت و آموزش آینده‌سازان مجموعه بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار می‌دهد؛ زیرا بدون تربیت و آموزش نیروی انسانی، تداوم این مسیر امکان‌پذیر نیست.



معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به ایثارگری کارکنان بهداشت و درمان در جنگ رمضان اظهار کرد: اقداماتی که امروز در این جنگ انجام می‌دهید، جلوه‌ای از ایثارگری شماست. در کنار این تلاش‌ها، باید به درس‌آموخته‌های حوادث و تجربه‌های گذشته، از جمله جنگ ۱۲ روزه، توجه و از آن‌ها استفاده کرد.



وی همچنین قرار گرفتن شماری از استادان این مجموعه در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان را موجب سربلندی جامعه بهداشت و درمان ارتش دانست و گفت: این موفقیت‌ها، برای کشور افتخارآفرین است.



بهداشت و درمان ارتش، سازمانی یادگیرنده و موفق است



دریادار سیاری در پایان تأکید کرد: سازمانی موفق است که همواره یادگیرنده باشد. به همت پیشینیان، پیشکسوتان و تلاش یکایک شما عزیزان، مجموعه بهداشت و درمان ارتش امروز سازمانی یادگیرنده و موفق است.



وی با قدردانی از کارکنان این مجموعه افزود: دست یکایک شما را می‌بوسم و به وجودتان افتخار می‌کنم. امیدوارم خداوند ما را در انجام مأموریت خطیری که بر عهده داریم، موفق بدارد.