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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

کاهش اشتغال در استرالیا؛ نرخ بیکاری در اوج پنج‌ساله باقی ماند

کاهش اشتغال در استرالیا؛ نرخ بیکاری در اوج پنج‌ساله باقی ماند

تازه‌ترین آمار رسمی نشان می‌دهد اشتغال در استرالیا طی ماه سپتامبر برخلاف پیش‌بینی اقتصاددانان کاهش یافته و نرخ بیکاری در سطح ۴.۷ درصد باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره آمار استرالیا، تعداد شاغلان این کشور در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۳۹ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت. این در حالی است که تحلیلگران افزایش حدود ۲۰ هزار نفری اشتغال را پیش‌بینی کرده بودند.

به نوشته رویترز، افت اشتغال عمدتاً از بخش مشاغل پاره‌وقت ناشی شد؛ به‌طوری‌که شمار شاغلان پاره‌وقت ۷۳ هزار و ۷۰۰ نفر کاهش یافت. در مقابل، اشتغال تمام‌وقت با افزایش ۳۴ هزار و ۴۰۰ نفری همراه بود.

نرخ بیکاری در ۴.۷ درصد باقی ماند؛ سطحی که در گزارش‌های اخیر به‌عنوان بالاترین میزان در حدود پنج سال گذشته توصیف شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی نیز با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد رسید و نرخ کم‌اشتغالی با افزایش ۰.۱ واحد درصدی، ۶.۳ درصد ثبت شد.

این آمار نشانه‌ای از کاهش شتاب بازار کار است؛ بازاری که وضعیت آن یکی از عوامل مهم تصمیم‌گیری بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره محسوب می‌شود.

پس از انتشار داده‌ها، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست نوامبر بانک مرکزی را کاهش دادند. با این حال، تداوم فشارهای تورمی می‌تواند تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران را پیچیده کند؛ زیرا ضعف بازار کار از یک سو و تورم بالاتر از محدوده هدف از سوی دیگر، ملاحظات متفاوتی را پیش روی بانک مرکزی قرار می‌دهد.

کد مطلب 6978597
سمیه رسولی

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