لزوم تسریع در اجرای طرح‌ آبرسانی و احداث همزمان خط انتقال آب

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی مسائل و موانع اجرای خطوط انتقال آب سد مشمپا، با اشاره به اهمیت این طرح در تأمین منابع آب موردنیاز استان، بر ضرورت تسریع در روند اجرای آن و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شرایط منابع آب استان، تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی تأمین آب را به ضرورتی جدی تبدیل کرده است، اظهار کرد: پیشبرد طرح آبرسانی سد مشمپا مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع موجود و پیگیری مستمر موضوعات مرتبط در سطوح استانی و ملی است.

استاندار زنجان با تأکید بر اهمیت تکمیل سد مشمپا و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای انتقال آب، خواستار تعیین تکلیف مسائل و موانع مرتبط با خطوط انتقال شد و بر ضرورت پیگیری مجوزها و مصوبات موردنیاز با همکاری دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

صادقی همچنین با اشاره به تأمین اعتبارات موردنیاز برای تکمیل سد، بر استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی استان برای تسریع در اجرای اقدامات باقی‌مانده تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی موضوعات مرتبط از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط شد.

وی تعیین تکلیف مسائل اجرایی و تسریع در روند تصمیم‌گیری را از الزامات پیشبرد این طرح دانست و تأکید کرد دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و تعامل بیشتر، اقدامات لازم را برای رفع موانع و تسهیل اجرای خطوط انتقال آب دنبال کنند.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت پرهیز از طولانی شدن روند رسیدگی به مسائل اجرایی طرح، خواستار پیگیری موضوعات مطرح‌شده و تعیین تکلیف موارد مرتبط ظرف یک هفته آینده شد تا زمینه لازم برای تسریع در اجرای طرح آبرسانی سد مشمپا فراهم شود.