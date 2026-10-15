معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا روز یکشنبه هفته آینده آسمان چهارمحال و بختیاری صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی نقاط استان غبار رقیق، افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان، در برخی مناطق احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد و شهروندان باید تغییرات شرایط جوی را در فعالیت‌های روزمره خود مدنظر قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به احتمال وقوع ناپایداری‌های محلی تصریح کرد: در ساعات شب، در برخی نقاط استان به‌ویژه مناطق شمالی و شرقی، احتمال وقوع رگبار موقت باران و رعد و برق وجود دارد.

نوروزی با بیان اینکه شرایط جوی در مناطق مختلف استان می‌تواند متفاوت باشد، بر ضرورت توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی تأکید کرد و گفت: تغییرات پوشش ابر و وزش باد از جمله پدیده‌هایی است که در روزهای پیش‌رو باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به احتمال خیزش گرد و خاک در برخی مناطق استان، بر لزوم رعایت احتیاط در زمان وقوع این پدیده تأکید کرد. در چنین شرایطی، پیگیری اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های به‌روز هواشناسی می‌تواند به شهروندان در برنامه‌ریزی فعالیت‌های روزانه کمک کند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: اطلاع از آخرین وضعیت جوی و توجه به هشدارهای احتمالی هواشناسی، به‌ویژه در زمان وزش باد شدید و وقوع پدیده‌های جوی موقت، برای حفظ ایمنی شهروندان و برنامه‌ریزی مناسب فعالیت‌های روزانه اهمیت دارد.