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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

افتتاح نمایشگاه خوشنویسی «طریق شکسته ۲» در نگارخانه رها

افتتاح نمایشگاه خوشنویسی «طریق شکسته ۲» در نگارخانه رها

نمایشگاه خوشنویسی «طریق شکسته ۲» با ارائه آثار هنرجویان ‌محمد مسیبی از هنرمندان و مدرسان انجمن خوشنویسان ایران در رشته خط شکسته نستعلیق جمعه ۲۴ مهر در نگارخانه رها افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «طریق شکسته ۲» با هدف ارائه آثار هنرجویان دوره فوق ممتاز و نمایش ظرفیت‌های هنری خط شکسته نستعلیق، روز جمعه ۲۴ مهر از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در نگارخانه رها افتتاح خواهد شد.

در توضیحات تکمیلی این نمایشگاه آمده است:

محمد مسیبی، از مدرسان انجمن خوشنویسان ایران در رشته خط شکسته نستعلیق و از شاگردان برجسته امحمد حیدری است.

برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای معرفی آثار هنرجویان ایشان و بازتاب روند آموزش و پرورش استعدادهای تازه در عرصه خوشنویسی به شمار می‌رود.

در این نمایشگاه، آثاری از زینب اسلامی‌نسب، سیدمهدی بشارت، امیرحسین خیرخواه، رسول ربیعی، فریبا رحمتی، پریسا سیدرضایی، فاطمه عشق‌کار، مریم عبداله‌زاده، فاطمه فرمند، شکیبا قاسمی، فرزانه کیانی‌رفیع، جواد مشایخ، نسرین سیدنژاد و فاطمه هاشمی به نمایش درمی‌آید.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از آثار این نمایشگاه، روزهای جمعه تا دوشنبه ۲۴ تا ۲۷ مهر، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ به نگارخانه رها مراجعه کنند.

نمایشگاه «طریق شکسته ۲» در تهران، میدان انقلاب، خیابان قدس، خیابان پورسینا، نبش جلالیه، مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران، نگارخانه رها برپا می‌شود.

کد مطلب 6978605
علیرضا سعیدی

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