به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه صبح پنجشنبه در بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان قم با اشاره به جایگاه نیکوکاری در آموزه‌های قرآنی اظهار کرد: خیرین و مجاهدانی که در مسیر خدمت به جامعه گام برمی‌دارند، از جایگاه ارزشمندی برخوردارند و فعالیت‌های خیرخواهانه آنان باید در نظام فرهنگی و اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرد.



وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت مدرسه‌سازی افزود: خیرین مدرسه‌ساز باید در حکمرانی این حوزه نقش محوری داشته باشند و اگر تمام تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت مدرسه‌سازی صرفاً در اختیار دولت قرار گیرد، نمی‌توان به موفقیت مطلوب دست یافت.



خسروپناه ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت خیرین باید به‌گونه‌ای باشد که آنان بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی مشارکت مؤثر داشته باشند و موانع پیش روی فعالیت‌های خیرخواهانه نیز برطرف شود.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت املاک و دارایی‌های دولتی بیان کرد: در برخی مناطق تجاری، از جمله بخش‌هایی از تهران، مدارس فرسوده وجود دارد که می‌توان با تغییر کاربری و استفاده مناسب از ارزش اقتصادی املاک، زمینه ساخت مدارس جدید و افزایش ظرفیت فضاهای آموزشی را فراهم کرد.



خیرین باید در حکمرانی مدرسه‌سازی نقش‌آفرینی کنند



وی با تأکید بر اهمیت توجه به امکانات آموزشی در کنار ساخت فضای فیزیکی مدرسه گفت: احداث ساختمان مدرسه اقدامی ارزشمند است، اما نباید از نیازهای علمی و فناوری دانش‌آموزان غافل شد و امکانات لازم برای رشد استعدادهای آنان نیز باید فراهم شود.



خسروپناه افزود: دانش‌آموزان مستعد برای پرورش توانایی‌های خود به امکانات مناسب آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و پژوهشی نیاز دارند و ساخت مدرسه بدون توجه به این نیازها نمی‌تواند به‌تنهایی زمینه تربیت نخبگان را فراهم کند.



وی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی و مهارتی اظهار کرد: امسال نوجوانان کشور در مسابقات موفق به کسب ۵۹ مدال شدند که این دستاورد مایه افتخار است و نشان می‌دهد استعدادهای جوانان ایرانی با فراهم‌شدن زمینه مناسب می‌تواند شکوفا شود.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از خیرین مدرسه‌ساز خواست در طراحی و ساخت مدارس، امکانات مکمل آموزشی را نیز مدنظر قرار دهند و گفت: شایسته است در کنار احداث مدرسه، کتابخانه، کارگاه و آزمایشگاه مورد نیاز دانش‌آموزان نیز پیش‌بینی شود تا آنان امکان یادگیری عملی و پرورش توانمندی‌های خود را داشته باشند.



وی با قدردانی از خیرینی که این رویکرد را در طرح‌های خود مورد توجه قرار داده‌اند، بر ضرورت گسترش این الگو در فعالیت‌های مدرسه‌سازی تأکید کرد.



دستگاه‌های دولتی باید موانع خیرین را برطرف کنند



خسروپناه با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های دولتی در حمایت از خیرین مدرسه‌ساز اظهار کرد: تکریم خیرین تنها به قدردانی زبانی محدود نمی‌شود، بلکه مسئولان باید با تسهیل فرایندها و جلوگیری از ایجاد موانع اداری، امکان تحقق سریع‌تر طرح‌های خیرخواهانه را فراهم کنند.



وی افزود: خیرین با انگیزه خدمت به جامعه وارد عرصه مدرسه‌سازی می‌شوند و شایسته است تا زمانی که در قید حیات هستند، آثار اقدامات خیرخواهانه خود را مشاهده کنند، ازاین‌رو تأخیرهای غیرضروری در اجرای پروژه‌ها باید به حداقل برسد.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به موضوع نام‌گذاری مدارس احداث‌شده به همت خیرین بیان کرد: باید به خواست خیرین در انتخاب نام مدرسه احترام گذاشت و آنان بتوانند متناسب با نیت خود، نام پدر و مادر، شهدا، اهل‌بیت(ع) یا دیگر نام‌های مورد نظرشان را برای مدارس انتخاب کنند.



وی ادامه داد: دخالت‌های غیرضروری دستگاه‌ها در نام‌گذاری مدارسی که با هزینه خیرین ساخته می‌شود، می‌تواند مانعی در مسیر فعالیت‌های خیرخواهانه باشد و مسئولان باید از ایجاد چنین محدودیت‌هایی پرهیز کنند.



خسروپناه تأکید کرد: تسهیل‌گری، احترام به نیت خیرین و رفع موانع اجرایی باید به‌عنوان بخشی از مسئولیت دستگاه‌های دولتی در حمایت از مدرسه‌سازی مورد توجه قرار گیرد.



فرهنگ مدرسه‌سازی باید به نسل‌های آینده منتقل شود



وی با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های خیرخواهانه در خانواده‌ها گفت: خیرین باید همسران، فرزندان و نوه‌های خود را نیز به مشارکت در امور خیر تشویق کنند تا این سنت ارزشمند به نسل‌های آینده انتقال یابد.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نیکوکاری و مدرسه‌سازی تنها یک اقدام فردی نیست، بلکه می‌تواند به هویتی تاریخی و نسلی تبدیل شود و در خانواده‌هایی که چند نسل در امور خیر مشارکت داشته‌اند، این فرهنگ باید حفظ و تقویت شود.



خسروپناه با اشاره به نقش فرهنگ‌سازی در گسترش این سنت اظهار کرد: ترویج فرهنگ خیرخواهی در جامعه، زمینه استمرار فعالیت‌های نیکوکارانه را فراهم می‌کند و می‌تواند مشارکت نسل جوان را در ساخت مدرسه و دیگر فعالیت‌های عام‌المنفعه افزایش دهد.



وی همچنین بر ضرورت مشارکت علما، مراجع تقلید و خاندان‌های علمی در گسترش امور خیر تأکید کرد و گفت: عالمان دینی در طول تاریخ در فعالیت‌هایی مانند ساخت مدرسه و بیمارستان نقش داشته‌اند و این سنت ارزشمند باید در میان علما و مراجع استمرار پیدا کند.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری در امور خیر، مشارکت علما و مراجع را در تقویت این فرهنگ مؤثر دانست و خواستار تداوم این مسیر در جامعه شد.



وی در پایان با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز اظهار کرد: از تلاش‌ها و اقدامات ارزشمند خیرین در مسیر توسعه فضاهای آموزشی قدردانی می‌کنم و امیدوارم با همکاری مجموعه‌های فرهنگی و مسئولان، موانع موجود برطرف شود و فرهنگ نیکوکاری و مدرسه‌سازی بیش از پیش در کشور گسترش یابد.