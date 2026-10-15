روسیه یک شهروند سوئدی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز پنجشنبه اعلام کرد که شهروند سوئدی به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام خرابکارانه علیه تاسیسات نظامی روسیه بازداشت شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، یک شهروند سوئدی که در صفوف نیروهای مسلح اوکراین جنگیده بود و قصد داشت تحت پوشش پیوستن به نیروهای مسلح روسیه، علیه تاسیسات نظامی روسیه اقدام خرابکارانه انجام دهد، در منطقه پسکوف بازداشت شد.

این نهاد امنیتی اضافه کرد که اداره تحقیقات آن، پرونده‌ای کیفری علیه وی بر اساس ماده ۲۷۶ قانون کیفری روسیه (مربوط به جرم جاسوسی) تشکیل داده است.

سازمان امنیت فدرال روسیه تأکید کرد که اقدامات تکمیلی تحقیقاتی و عملیاتی در جریان است.