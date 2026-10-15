به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از مسئولان هیئت‌های مذهبی استان یزد با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره مقاومت و توکل به خداوند اظهار کرد: ایمان به خدا و اعتماد به وعده‌های الهی، از مهم‌ترین عوامل پایداری مؤمنان در برابر تهدیدها و دشواری‌هاست.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ایستادگی مؤمنان در برابر دشمن افزود: تهدیدها و فشارهای دشمن نباید موجب ترس و ناامیدی شود، بلکه باید با تقویت ایمان، حفظ روحیه مقاومت و اتکا به خداوند، در مسیر دفاع از حق ایستادگی کرد.

امام جمعه یزد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات تصریح کرد: امروز دشمن در عرصه‌های مختلف اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی به دنبال تضعیف کشور است و مقابله با این فشارها نیازمند هوشیاری، برنامه‌ریزی و حضور فعال مردم در میدان‌های مختلف است.

ناصری با اشاره به اهمیت تقویت اقتصاد داخلی خاطرنشان کرد: در عرصه اقتصادی باید با تکیه بر تولید، خودکفایی و ظرفیت‌های داخلی حرکت کرد و مردم نیز می‌توانند با همکاری‌های محلی، تقویت تعاونی‌ها و فعال‌کردن ظرفیت‌های اقتصادی مساجد و محله‌ها، در کاهش مشکلات و حمایت از یکدیگر نقش‌آفرین باشند.

وی با بیان اینکه جنگ فرهنگی دشمن، باورها و اعتقادات جامعه را هدف قرار داده است، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت ارزش‌های دینی و مقابله با آسیب‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول، علما و فعالان فرهنگی باید با تدبیر و اقدامات مؤثر، برای صیانت از باورهای دینی جامعه تلاش کنند.

ناصری، حضرت زینب کبری (س) را الگوی مقاومت و حفظ عزت در سخت‌ترین شرایط دانست و اظهار کرد: آن حضرت پس از واقعه عاشورا، با وجود تحمل مصیبت‌های فراوان، امید و تدبیر خود را از دست نداد و با ایستادگی در برابر دشمن، نقش مهمی در انتقال پیام قیام امام حسین (ع) ایفا کرد.

وی ادامه داد: شهادت فرماندهان و از دست دادن نیروهای ارزشمند نباید به معنای پایان راه تلقی شود؛ بلکه باید با حفظ وحدت، تدبیر و استقامت، مسیر دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌ها را ادامه داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با تأکید بر اینکه عزت مؤمن نباید در برابر دشمن خدشه‌دار شود، افزود: حفظ عزت تنها به ایستادگی در برابر تهدیدهای خارجی محدود نیست، بلکه انسان باید در رفتار فردی و اجتماعی خود نیز به ارزش‌های دینی پایبند باشد و از رفتارهایی که کرامت انسانی را خدشه‌دار می‌کند، پرهیز کند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت هیئت‌های مذهبی در زنده نگه‌داشتن فرهنگ عاشورا گفت: مسئولان هیئت‌ها وظیفه دارند علاوه بر برگزاری مراسم مذهبی و ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، در تقویت ایمان، گسترش همدلی، خدمت به مردم و حفظ هویت دینی جامعه نیز نقش‌آفرین باشند.

ناصری در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ امید و استقامت در برابر فشارها خاطرنشان کرد: با توکل به خداوند، تقویت وحدت، پایبندی به تقوا و حضور مسئولانه در صحنه می‌توان در برابر دشواری‌ها ایستادگی کرد و اجازه نداد دشمن با ایجاد ناامیدی و اختلاف، انسجام جامعه را تضعیف کند.