محمود جوادیان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شهادت افسانه عقیلا، فرمانده حوزه بسیج خواهران مهرستان، و گروهبان یکم محمدعلی شهریاری اظهار کرد: هدف قرار دادن بانوان و مدافعان امنیت، تلاش برای گسترش ناامنی و تضعیف آرامش جامعه است، اما چنین اقداماتی نمی‌تواند اراده مردم را درهم بشکند یا به همبستگی اقوام و مذاهب سیستان‌وبلوچستان آسیب بزند.

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در سیستان‌وبلوچستان افزود: شهادت این دو نفر بار دیگر اهمیت صیانت از جان شهروندان و کسانی را که در مسیر مسئولیت و خدمت به جامعه فعالیت می‌کنند، یادآور می‌شود. هدف قرار گرفتن بانویی که در جایگاه فرمانده حوزه بسیج خواهران مسئولیت اجتماعی و تشکیلاتی بر عهده داشته، نشان‌دهنده آن است که زنان نیز در معرض خشونت‌های ناشی از این حوادث قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و مسئولیت‌های عمومی، بخشی از ظرفیت جامعه است و شهادت آنان و مردانی که در مسیر تأمین امنیت مردم فعالیت می‌کنند، نمی‌تواند عزم جامعه را برای مقابله با ناامنی تضعیف کند.

ضرورت تأمین امنیت پایدار و برخورد قانونی با عاملان حادثه

جوادیان‌فر با تأکید بر لزوم بررسی دقیق ابعاد این حادثه و شناسایی عاملان آن گفت: خون شهدا مسئولیت دستگاه‌های مربوط را در قبال تأمین امنیت شهروندان سنگین‌تر می‌کند و انتظار مردم این است که عاملان این جنایت شناسایی و به دست قانون سپرده شوند.

وی ادامه داد: امنیت مردم نباید تنها پس از وقوع حوادث تلخ به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود، بلکه لازم است با تقویت اقدامات پیشگیرانه، سازوکارهای حفاظتی و پیگیری مستمر تهدیدها، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه مردم سیستان‌وبلوچستان حق دارند در خانه، محل کار و محیط زندگی خود احساس امنیت کنند، خاطرنشان کرد: تحقق این مطالبه به مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های ذی‌ربط و اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفاظت از جان شهروندان نیاز دارد.

وحدت اقوام و مذاهب؛ سرمایه اجتماعی سیستان‌وبلوچستان

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در سیستان‌وبلوچستان با اشاره به پیشینه همزیستی اقوام و مذاهب در این استان بیان کرد: مردم سیستان‌وبلوچستان در شرایط دشوار نیز پیوندهای اجتماعی خود را حفظ کرده‌اند و نباید اجازه داد اقدامات خشونت‌آمیز زمینه‌ساز تفرقه، بی‌اعتمادی یا خدشه‌دار شدن روابط میان مردم شود.

جوادیان‌فر تأکید کرد: مقابله با ناامنی، علاوه بر مسئولیت دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، به هوشیاری اجتماعی و حفظ انسجام میان همه اقشار جامعه نیاز دارد.

وی در پایان با تسلیت شهادت افسانه عقیلا و گروهبان یکم محمدعلی شهریاری به خانواده‌های آنان و مردم استان گفت: مطالبه جدی جامعه، روشن شدن ابعاد حادثه، شناسایی و مجازات قانونی عاملان و اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی است.

جوادیان‌فر خاطرنشان کرد: هدف قرار دادن بانوان و مدافعان امنیت نه مردم را از یکدیگر جدا می‌کند و نه اراده آنان را برای حفظ آرامش و وحدت از بین می‌برد؛ بلکه تأمین امنیت پایدار، اجرای عدالت و تقویت همبستگی اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.